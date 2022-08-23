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通膨高峰回落　中信金估美國全年升息13碼、台灣2.5碼

▲中信金控今（23）日舉行法說會，並預估台灣下半年還會升息2次，全年累計升息2.5碼。（圖／NOWnews）
▲中信金控今（23）日舉行法說會，並預估台灣下半年還會升息2次，全年累計升息2.5碼。（圖／NOWnews）

記者顏真真／台北報導

2022-08-23 20:02:50

中信金控今（23）日舉行第2季法說會，總經理陳佳文表示，由於美國聯準會（Fed）急速升息，導致保險業經營得非常辛苦，加上股票及債券回檔很多，雖然目前物價仍在高檔，但估計已從漲幅高峰回落，預期下半年升息速度將減緩，整體來看中信金「還是會相當不錯」。中信金財務長邱雅玲則說，中信金內部預估美國全年升息13碼（目前已升息9碼），台灣央行下半年仍會有2次升息，全年升息2.5碼（已升息1.5碼）。

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中信金今日也公布自結今（2022）年上半年累計稅前盈餘336.88億元，累計稅後盈餘為242.95億元，稅後股東權益報酬率（ROE）為13.26%，稅後資產報酬率（ROA）為0.69%，每股稅後盈餘（EPS）為1.19元，其中子公司中信銀行上半年合併稅後盈餘為162.06億元，各項放款業務成長動能強勁，整體放款年成長10.7%，且受惠於放款結構調整、台美升息，淨利差持續擴大，帶動淨利息收入較去年同期成長21.2%；手續費方面，財富管理業務雖受疫情影響，然信用卡、個金、法金、彩券等相關手續費收入仍持續成長。中信銀行截至2022年6月底的合併逾期放款比率為0.51%，合併呆帳覆蓋率為320.7%，呆帳成本為21個基點，資產品質穩定。

台灣人壽上半年合併稅後盈餘為88.41億元，在持續推動高價值商品策略，著力於保障型、外幣保單及健康傷害險等商品銷售，2022年上半年初年度保費收入的市佔率為7.8%，業界排名第五，穩健提升公司獲利能力。此外，上半年因新台幣兌美元貶值，台灣人壽除認列淨避險收益外，6月底外匯價格變動準備金餘額為95億元。不過，受到上半年投資市場劇烈波動及防疫保單理賠金額影響，台灣人壽獲利較去年同期減少。

邱雅玲表示，以中信金上半年獲利來看，銀行表現不錯，保險則因資本市場逆風，加上防疫保單損失影響，防疫保單確實是今年影響中信金獲利的較大變數。台灣人壽資深副總葉栢宏則指出，目前中信產防疫險有效契約件數為39.5萬件，6月底已認損43億元，計算基礎是確診率為15%到16%左右，已經反應在上半年財報數字上，截至7月底申請理賠金額是35.4億元，還在先前認損範圍內。

不過，他說，內部有進行敏感度測試，確診率若達2成，虧損到60億元，等於還要額外認17億元損失；確診率達25%，虧損為75億元，還要額外認32億元損失到財報上。為了產險穩健經營、維護客戶權益，規劃啟動二度增資，只是這與額外認損金額高度相關，目前還有一些變數，內部因素則觀察6月底全台確診率約16.1%，中信產客戶確診率約15.5%，比全國平均值略低，還要觀察是否有理賠遞延情形，綜合考量內外部因素後，待董事會確定二度增資金額。

展望市場表現，邱雅玲則說，今年影響市場有4大議題包括戰爭、疫情、通膨、升息，目前戰爭還在延續，疫情除了中國以外，全世界各個國家影響則已近尾聲、國境紛紛開放；通膨部分，美國6月的CPI通膨指數年增9.1%，7月降至8.5%，雖然通膨略為緩和，但8.5%還是遠高於聯準會設定的 2% 通膨率，因此預期美國還是會持續升息，預估美國聯準會全年會升息13碼，9月就看是升2碼還是3碼。

至於台灣部分，邱雅玲表示，新台幣今年貶值壓力大，新台幣一貶值，就有輸入性通膨壓力，中信金內部估，台灣央行今年第3季及第4季會再各升息半碼，全年升息2.5碼。

在海外布局部分，邱雅玲說，中信銀上半年海外獲利貢獻33%，其中，大中華區貢獻15%、東南亞8%、北美6%、日本4%，以獲利占比與未來各區域景氣展望來看，中信金海外布局發展重點會強化東南亞與中國，其中東南亞去年受疫情衝擊，基期較低，也是各大機構預估今年經濟成長率會高於去年的區域，因此看好東南亞，而中國大陸風控以來會有轉單效應，也會轉到越南、印度。

有關中國大陸部分，邱雅玲認為，雖然面臨風控、爛尾樓、限電等問題，但中國大陸近其陸續以調降利率等財政政策彌補不足、刺激消費需求，預期接下來中國大陸經濟會開始回轉，而中信銀也將透過3大面項維穩中國據點的業務，包括維持既有客戶正常交易，之前上海封城時，無論居家辦公、異地備援，甚至在上海、廣州、深圳、廈門等四分行都協同合作，力保正常交易；若供應鏈斷鏈、生產線轉移，中信銀以擴大內需因應；信用風險部分，上海解封之後，也對客戶做授信的全面排查。

對於中國大陸爛尾樓風暴帶來的不動產開發風險，中信銀對高風險產業進行特別控管，在中國大陸有關不動產開發的曝險只有2筆，且這2筆都已經完工且開始銷售，其中1筆還有十足擔保，其他不動產都是辦公室或商場收租，都有現金收入，風險相對也較低。

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