環島去／騎Gogoro怎麼走才順？「3種規劃法」菜鳥秒上手
「環島」對於台灣人來就像是「朝聖」，徒步環島行程太硬！單車環島腿力不夠！身為「機車大國」的台灣，騎機車環島是一個最快能執行的方式！資深車友、同時也是環島達人Bert，從汽車、重機再到電動車環島，保守估計至少環島20趟，近年來Bert獨鍾騎Gogoro環島，從2019年官方換電站在台東佈建後，光用Gogoro就環島8趟，隨性且行動力高的他說：「有時想到中南部吃肉圓就出發了！」究竟騎電動機車環島有哪些冒險又有趣的地方，看看達人分享經驗，趁著時序入秋之後的好天氣，來一趟屬於自己的壯遊吧！
一般人騎機車一年大1萬～1.2萬公里，Bert里程數卻超展開，一年平均里程約4.5萬公里，超狂的多出4倍里程數。身為2015年首批Gogoro車主的他，對於平台的踩點完成任務頗為熱衷，目前累積有超過166張不同徽章，當Gogoro完成全台的換電站後，4年期間環島行就有8次。問他為何如此著迷？「電動機車很安靜，在東部騎車的時候，還可以聽到海浪拍打的聲音，覺得很舒服！」再加上機車可以吹著風看著沒有遮蔽的風景，以及高機動性的秘境探索也是讓他戒不掉環島癮，「每一趟環島都有不同的體驗，都能發現台灣的美！」
龜速之旅印象深 考驗控電門功力
讓他印象最深刻的經驗，就是台東換電站一開的那趟「龜速之旅」！ Bert回憶說道，台東換電站的佈建是Gogoro環島之旅的最後一塊拼圖，一上線就吸引非常多的騎士踩點，「因為太多人了，所有電池都在充電中，想換電池至少需要等待40分鐘，而且拿出來的電也只有2格，取捨之下，想想如果還要等40分鐘，不如就用龜速15km/hr前進，慢慢前進。」看著一票車友不競速，改以超緩慢的龜速前進，緩慢騎了1小時才抵達下一個換電站，他現在想想還是覺得有趣：「那時候真的很考驗右手控制電門的功力！」
環島日程規劃三類型
至於環島怎麼走最順？Bert表示，主要分成「順時針」或是「逆時針」，他自己則規劃要挑戰「8字型」的環島行。對於新手，Bert建議從東部順時針往下走最佳，「因為剛出發時精神比較好，所以先騎困難度較高北宜公路、舊蘇花公路。」
Bert分享電動機車環島日程規劃，主要分成三種，一為「挑戰型」的24耐環島，也就是花24小時環島一圈，非常具有挑戰性，但Bert建議新手先不要嘗試，「真的會非常累，而且可能一個閃神就有危險。」第二類「踩點型」，以Gogoro來說，可能會在台灣最高點、東部秘境等新開換電站，車友之間也會分享踩點或是集到徽章的樂趣，沒有太多吃喝玩樂行程，通常4天3夜會是一個精實的行程規劃。最後一種「體驗台灣」的旅遊行程，想要好好體驗台灣，慢慢騎、慢慢看台灣的風景，光是花東的好山好水至少就需要3天，再加上中、南部有不少秘境，7天6夜是個可以悠閒漫遊，不會過度疲累的規劃。