台南必比登出包？府城食府「蚵仔沒煎」入榜：米其林爆胎
米其林指南公布2022必比登推介名單，今年首度納入台南與高雄，其中台南共27個店家入選，不過要在「美食之都」台南推行米其林本就不是件易事， 台南人嘴刁出名，對口味更是固執，果不其然，台南必比登名單出爐後就被當地人狂酸：「看完名單，台南人覺得好安心」、「沒上榜的不是遺珠，是萬幸。」而入選必比登推介的府城食府更因一張「蚵仔沒煎」照片引人非議。
米其林指南公布台南27家必比登推介餐廳、小吃，代表提供物超所值的美食，消費者可用1000元吃到有水準的三道菜，但顯然多數台南人對這份名單並不領情，僅少數入選店家獲得認可。而米其林在官方粉專公布入選名單及店家照片，其中府城食府一道蚵仔煎因為蚵仔直接擺在蛋煎上，不只台南人看傻眼，連網友留言都炸鍋。
米其林指南選擇用蚵仔煎做為「府城食府」的代表菜，不過照片中的蚵仔煎變成「蚵仔沒煎」，連在台南待了30年的鳳梨王子楊宇帆都留言表態：「這啥？我們台南有這道菜？」引起網友熱烈討論：「蚵仔外露」、「歐姆蛋佐熟蠔」、「我知道你們法國人喜歡吃生蠔，但不能這樣嫁接過來」、「這是披薩你知道的」、「蚵仔煎煎完發現沒有放蚵仔」、「米其林，你們爆胎囉」。
府城食府的粉專更湧入大批網友詢問，小編立刻製圖發文滅火，貼出店內蚵仔煎的實際照片做對比，直指「這個蚵仔煎不是我的蚵仔煎」，獲得網友力挺：「我覺得你們該告米其林，毫無文化專業評比台灣料理」、「真的建議貴店提告，再不然他們也應該公開道歉，並換上正確照片」。
由於米其林指南是屬於「匿名訪問」，用餐過程中並不方便拍攝美食照片，且為了在名單公開前全面保密，更不便事後約拍或調品拍攝，因此入選餐廳的料理照片，大多是取自該餐廳粉專或網路食記。立刻有眼尖網友發現，同一張「蚵仔沒煎」的照片也出現在府城食府官網的線上菜單，推測是當時為了美觀刻意擺拍，沒想到日後竟引發意外關注。