環島去／Gogoro經典12個最特殊換電站！車友打卡必訪秘境
電動機車龍頭Gogoro2015年開始推出後，最早遇到的難關就是換電站的建置，一開始想合作的店家不多，甚至出現在私人咖啡廳、手機維修店，往往店家打烊，換電站也就被關進店內，無法提供24小時服務，讓不少車主嗆聲：「可以環島，我就買！」但這種情盎在2019年出現大逆轉，官方終於達成1000+ GoStation 電池交換站的目標，正式串連起全台電動機車環島之旅，且車友敲碗聲最大的花蓮、台東也正式駐點，讓騎乘Gogoro環島成為了可能！
既然可以上山下海環島，尋訪Gogoro特殊換電站曾經是不少車主們在環島時的另類樂趣，Gogoro官方2015年一開始就陸續推出「徽章攻略」，把尋訪換電站變成一個小遊戲，例如2017年「歡慶壹百」就是到Gogoro第100個 GoStation® 電池交換站「家樂福三民店」交換電池，「永保安康」就是蒐集到換電站名稱中有「永、保、安、康」字樣的站點，當時讓不少車主玩得不亦樂乎、樂此不疲，2021年也有攻上武嶺換電站的專屬徽章。
既然要環島，當然要去一些平常不太會造訪的換電站打卡，才能突顯自己的壯遊成就！Gogoro官方分享了「12最xx」的換電站，包含環島「4極點」，還有最大、最美、最讓電車感動的換電站，讓粉絲打卡點一次盡收！
Gogoro12大換電站之「最」
- 最大：高雄鼓山青海站，有7個第三代交換站，電池數量超過200顆，屬於「超級電池交換站」等級，同時也是佔地最廣、維修工位最多的門市。
- 最高：武嶺見晴園換電站，2021年開站，武嶺是機車、電車、單車等環島朝聖的熱門地標。
- 最低：大潤發中和景平店B3F站，挑戰地平線最低的換電站。
- 最綠：台南公園店站，是全台首間綠電營運門市
- 最南：屏東縣大灣路停車場站，靠近台灣最南景點，屏東恆春台灣極南碑。
- 最東：新北市福隆火車站，靠近極東景點新北貢寮三貂角燈塔。
- 最北：中油石門加油站，鄰近極北新北石門富貴角燈塔。
- 最西：中油北門加油站，靠近台南七股國聖燈塔。
- 最旺：第一銀行延吉站，今年七月有超過一萬四千人的電池交換人次，該站經常最旺的站點名單。
- 最美：新北市淺水灣海濱公園站，甚至成為官方拍攝影片景點之一。
- 最長壽：東吳大學城區部站，為2015年首批25座換電站之一，至今依舊提供服務。
- 最獨特：北海岸沿線站點，夜間加油站沒有營業，整條路一片漆黑之下，突然有發著光的換電站，是車友覺得感動的一刻，有一種默默守候的感覺。