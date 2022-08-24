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馬鞍颱風豪雨襲2縣市！蝎虎開眼轉中颱　各地變天時間曝

▲中央氣象局指出，今（24）日仍受到颱風外圍環流影響，迎風面水氣較多，南部及花東地區雲量偏多且整天容易降雨，尤其在東南部地區及恆春半島降雨最明顯、也較持續，雨勢較大，有大雨甚至是豪雨發生的機率。（圖/記者林調遜攝影）
▲中央氣象局指出，今（24）日仍受到颱風外圍環流影響，迎風面水氣較多，南部及花東地區雲量偏多且整天容易降雨，尤其在東南部地區及恆春半島降雨最明顯、也較持續，雨勢較大，有大雨甚至是豪雨發生的機率。（圖/記者林調遜攝影）

編輯中心/綜合報導

2022-08-24 07:11:36

中央氣象局指出，今（24）日仍受到颱風外圍環流影響，迎風面水氣較多，南部及花東地區雲量偏多且整天容易降雨，尤其在東南部地區及恆春半島降雨最明顯、也較持續，雨勢較大，有大雨甚至是豪雨發生的機率，而中部以北跟宜蘭的天氣相對影響較小，大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

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受到「馬鞍」颱風外圍環流影響，氣象局針對屏東縣、台東縣發布豪雨特報，有局部大雨或豪雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風；另外，「蝎虎」颱風增強為中颱，今晨2時中心位置在北緯33度，東經148.6度，以每小時17公里速度向北進行，不過距離相當遙遠，對台灣應無影響。

溫度部分，各地天氣晴朗炎熱，氣象局表示，今天中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意。宜蘭縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；臺北市、新北市、南投縣、金門縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。臺中市、彰化縣、雲林縣地區為黃色燈號，請注意。

▲氣象局針對9縣市發布高溫特報。（圖／氣象局提供）
▲氣象局針對9縣市發布高溫特報。（圖／氣象局提供）
根據氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，根據最新(24日2時)中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，第9號輕颱「馬鞍」已在呂宋島西北方海面，朝西北西、今經東沙島附近、明（25）日午撲向廣東；第10號中颱「蝎虎」在日本東方海面，偏北轉北北東移動；兩颱對台皆無威脅。

吳德榮表示，最新(23日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今天受「馬鞍」颱風外圍環流影響；花、東及高屏有明顯降雨，中部、北部仍偏熱、下午起亦有局部短暫陣雨的機率；台灣附近海面風浪增大，應注意；各地區氣溫：北部24至36度，中部25至35度，南部24至34度，東部24至35度。明天東半部及南部仍有局部短暫陣雨的機率，北部、中部午後對流旺盛，有局部陣雨、雷雨；各地氣溫略降。

最新模式模擬顯示，週五、六（26、27日）台灣附近盛行弱西南風，天氣偏熱，上半天晴時多雲，午後山區及部分平地有局部陣雨或雷雨。下週日（28日）轉微弱東北風，北台氣溫略降、稍轉涼，有局部短暫雨；中南部山區及部分平地午後有局部陣雨或雷雨。下週一、二（29、30日）天氣偏熱，上半天晴時多雲，午後山區及部分平地有局部陣雨或雷雨。（編輯：孫唯容）

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