馬鞍颱風豪雨襲2縣市！蝎虎開眼轉中颱　各地變天時間曝

我是廣告 請繼續往下閱讀
溫度部分，各地天氣晴朗炎熱，氣象局表示，今天中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意。宜蘭縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；臺北市、新北市、南投縣、金門縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。臺中市、彰化縣、雲林縣地區為黃色燈號，請注意。
根據氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，根據最新(24日2時)中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，第9號輕颱「馬鞍」已在呂宋島西北方海面，朝西北西、今經東沙島附近、明（25）日午撲向廣東；第10號中颱「蝎虎」在日本東方海面，偏北轉北北東移動；兩颱對台皆無威脅。
吳德榮表示，最新(23日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今天受「馬鞍」颱風外圍環流影響；花、東及高屏有明顯降雨，中部、北部仍偏熱、下午起亦有局部短暫陣雨的機率；台灣附近海面風浪增大，應注意；各地區氣溫：北部24至36度，中部25至35度，南部24至34度，東部24至35度。明天東半部及南部仍有局部短暫陣雨的機率，北部、中部午後對流旺盛，有局部陣雨、雷雨；各地氣溫略降。
最新模式模擬顯示，週五、六（26、27日）台灣附近盛行弱西南風，天氣偏熱，上半天晴時多雲，午後山區及部分平地有局部陣雨或雷雨。下週日（28日）轉微弱東北風，北台氣溫略降、稍轉涼，有局部短暫雨；中南部山區及部分平地午後有局部陣雨或雷雨。下週一、二（29、30日）天氣偏熱，上半天晴時多雲，午後山區及部分平地有局部陣雨或雷雨。（編輯：孫唯容）