林信吾600公里逃亡路線曝！搭錯車往嘉屏　斷點敗在缺錢

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怎料，林信吾眼睛被噴辣椒水後，情緒激動，持刀撲向凃明誠，對其揮刀割喉，將凃明誠刺殺，並奪走其配槍，隨後趕到的曹瑞傑也不敵，緊急送醫仍回天乏術；昨晚經檢警相驗，凃明誠身上有17處刀傷，左邊頸動脈、頸靜脈、胸腔等處遭刺穿，曹瑞傑更多達有38處刀傷，致命傷在胸部，雙雙殉職。
根據專案小組調查，林信吾犯案後先騎贓車到土城高中廁所內，清洗血跡，並丟棄兇刀，再搭計程車回到中西區赤崁樓附近，又改搭公車前往東區，在台南市立醫院站下車後，改坐公車遊車河，二度搭計程車，這次前往保安火車站，買票打算前往嘉義，卻坐錯方向跑至屏東。
隨後林信吾還是搭車前往嘉義，再徒步去買繃帶，結束後再搭火車南下到隆田火車站，再坐公車通往東山，再轉車到新營，把屏東、高雄、台南、嘉義四縣市跑透透。
最終，林信吾疑似因為跑路，把身上的錢用光，所以在新營二度偷機車到超商持槍行搶，這才給了專案小組破案契機；據了解，林信吾再搶完超商後，棄車搭白牌計程車往高雄，又搭乘和欣客運到台中，他故弄玄虛，實則是想北上，不過但該班次未經朝馬轉運站直往新竹，給了警方3小時沙盤推演，隨後在和欣新竹站四個方向附近都佈下伏兵，林信吾一下車就遭壓制逮捕。（編輯：孫唯容）