台股早盤漲逾80點 面板、特用化學與安全監控強勢走高
美國市場對聯準會鷹派言論持續擔憂，再加上疲弱的經濟數據，使美股四大指數昨（23）日跌多漲少，台北股市今（24）日開高，早盤最高漲88點，來到15183點。權值股台積電早盤漲4元，來到508元，漲幅0.5%。今日盤面焦點為面板族群、IC設計、特用化學、車用零組件與安全監控。像是友達、群創漲1到2%，中石化飆漲停，安國幾近漲停，興農、三福化、中華化、東鹼漲2%。
美股道瓊指數23 日下跌154.02點，或0.47%，收32909.59點；那斯達克指數下跌0.27 點，或0.0022%，收12381.3點；標普500指數下跌9.26點，或0.22%，收4128.73點；費城半導體指數上漲20.9點，或0.74%，收2864.3點。
台北股市今日開盤漲16.26點，加權股價指數以15112.15點開出，早盤最高漲88點，來到15183點。權值股台積電早盤漲4元，來到508元，漲幅0.5%。聯電漲0.8%，來到41.15元。同樣是晶圓代工的世界先進漲1.5%以上，來到75.4元。其他重要電子股，如聯發科、鴻海早盤漲0.6%左右，大立光漲逾1%。面板族群強勢，友達、群創與彩晶漲1到2%。另外，華新量大走高，漲逾3%。
今日盤面焦點包括IC設計族群，其中安國幾近漲停，信驊漲6%，敦泰、力智、晶心科漲2到3%。汽車或電動車零組件也相對強勢，胡連、永彰、美琪瑪、華城、同致、德微漲2%，車王電、昭輝、英利-KY漲逾1%。另外，安全監控族群表現亮眼，哲固、勝品飆漲停，昇銳、彩富、陞泰漲5到8%多。至於化工農概與特用化學族群也表現不俗，興農、三福化、中華化、東鹼、三晃漲2%以上，中石化飆漲停。