亞幣反彈、台股漲 新台幣早盤止貶回升探30.19元
全球央行年會將登場，市場靜待美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）談話，美元指數在108價位盤整，亞洲主要貨幣兌美元跌深反彈，台股步止跌回升，加上月底出口商也有拋匯需求，新台幣兌美元今（24）日早盤也止貶回升，只是升幅有限，目前最高價來到30.19元、升值1.4分。
在投資人焦慮等待美國聯準會主席鮑爾在全球央行年會發表演說的同時，並將注意力放在數據顯示經濟成長放緩，美股收低，不過，台股今日早盤止跌反彈，開盤漲16.26點，加權股價指數以15112.15點開出，之後漲幅擴大至88.07點，大盤指數上探15183.96點，目前仍上漲50餘點。
國際匯市部分，美元指數在衝破109後，目前拉回至108價位盤整，亞洲主要貨幣兌美元經過多日貶值後，今日早盤韓元跌深反彈回到1339.30兌1美元，日圓也拉回至136.87兌1美元盤整，人民幣中間價回升到6.8388兌1美元。
至於新台幣表現，在亞幣兌美元反彈，加上台股走揚，月底出口商有拋匯需求，新台幣兌美元今日早盤亦止貶回升，只是升幅有限，以30.19元、升值1.4分開出後，最低價來到30.2元，目前在30.2元上下整理。