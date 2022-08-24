結合景美在地特色　台科大運用AR設計實境解謎遊戲

台科大表示，學生在課堂上學習Spark AR軟體之後，由台北市立文獻館的導覽老師帶隊至景美老街，為學生們講解景美老街的歷史故事，接著學生們再將這些人文素材融入至遊戲專案，並透過Spark AR軟體中的開源素材，設計出獨一無二的濾鏡及AR虛擬特效，並製作成實境解謎遊戲。
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高宜敏表示，數位內容設計是帶領學生與數位產業銜接的學習課程，透過實際體驗與專題實作，引導學生了解數位內容的開發流程與學習方面的應用，包含了擴增實境Spark AR的理論與實務操作。
台科大數位所學生鄭琳蓉提到，我們一直是濾鏡的使用者，這回卻能嘗試創作，將自己的發現與創意分享出去，且從場勘、討論劇本、設計題目、製作濾鏡到遊戲介面，都親身參與，最後呈現作品時，感到特別滿足。
台科大數位所學生高亞涓說，在遊戲過程中觀察長輩們的反饋，讓她了解到長輩能適應的遊玩謎題難度比想像中高很多，且很樂於挑戰難題，有時甚至比學生還要投入，讓她感受到教育和遊戲的結合，能夠超過年齡界限，達到終身學習的境界，讓所有人都樂在其中。
參與遊戲解謎的郭奶奶說，一開始對這樣的活動沒有概念，但參加後發現有趣極了，這中間有很多超乎想像的東西可以學，台科大的學生也很有耐心的陪伴闖關，希望還有機會能參加這樣的活動。