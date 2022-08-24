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結合景美在地特色　台科大運用AR設計實境解謎遊戲

▲台科大學生運用AR技術，設計實境解謎遊戲，邀社區長輩一同闖關、解謎，以全新視角認識景美老街的在地文化。（圖／台科大提供）
▲台科大學生運用AR技術，設計實境解謎遊戲，邀社區長輩一同闖關、解謎，以全新視角認識景美老街的在地文化。（圖／台科大提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-08-24 10:12:12

台灣科技大學數位所教師高宜敏將課程結合教育部大學社會責任實踐USR「i設計 愛學習」計畫，帶領台科大學生運用AR技術結合景美在地特色，設計出實境解謎遊戲，並邀請社區長輩一同闖關、解謎，以全新的視角認識景美老街的在地文化。
 
台科大表示，學生在課堂上學習Spark AR軟體之後，由台北市立文獻館的導覽老師帶隊至景美老街，為學生們講解景美老街的歷史故事，接著學生們再將這些人文素材融入至遊戲專案，並透過Spark AR軟體中的開源素材，設計出獨一無二的濾鏡及AR虛擬特效，並製作成實境解謎遊戲。

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最後在期末專題時，邀請社區長輩來參與完成的實境解謎遊戲，以老少小組的方式，陪同長輩們一起遊玩，將課堂所學的知識與應用實現在景美社區之中。

高宜敏表示，數位內容設計是帶領學生與數位產業銜接的學習課程，透過實際體驗與專題實作，引導學生了解數位內容的開發流程與學習方面的應用，包含了擴增實境Spark AR的理論與實務操作。

台科大數位所學生鄭琳蓉提到，我們一直是濾鏡的使用者，這回卻能嘗試創作，將自己的發現與創意分享出去，且從場勘、討論劇本、設計題目、製作濾鏡到遊戲介面，都親身參與，最後呈現作品時，感到特別滿足。

台科大數位所學生高亞涓說，在遊戲過程中觀察長輩們的反饋，讓她了解到長輩能適應的遊玩謎題難度比想像中高很多，且很樂於挑戰難題，有時甚至比學生還要投入，讓她感受到教育和遊戲的結合，能夠超過年齡界限，達到終身學習的境界，讓所有人都樂在其中。

參與遊戲解謎的郭奶奶說，一開始對這樣的活動沒有概念，但參加後發現有趣極了，這中間有很多超乎想像的東西可以學，台科大的學生也很有耐心的陪伴闖關，希望還有機會能參加這樣的活動。

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