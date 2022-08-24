7-11變精品咖啡店？開賣藝伎咖啡「1杯500元」：搶高端客
7-11自2004年推出CITY CAFE至今近20年，已養成上班族人手一杯超商現煮咖啡的工作日常，為了拓展精品咖啡市場，2018年開始推出CITY系列精品咖啡及全新品牌「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」，滿足咖啡族群的多元需求。7-11今（24）日起再度推出「阿里山咖啡季∙藝伎大賞」，主打3款藝伎（Geisha）咖啡，售價為250元、500元，且加碼精品美式、精品拿鐵第2杯10元，幾乎接近半價開喝。
許多民眾喝咖啡已不只是為了提神，日益重視咖啡豆產地及風味，7-ELEVEN觀察發現美式咖啡銷售佔比逐年成長，今年佔比已突破4成，因此宣布今（24）日起美式全新升級，重新調配咖啡豆比例，全新添加半水洗處理法的巴西豆，增添口感堅果香、尾韻更回甘，為了慶祝全新美式登場，今（24）日起至9月6日買CITY CAFE大杯美式、濃萃美式咖啡任選第2杯7折。
為了差異化經營拓展精品咖啡市場，7-ELEVEN在2018年推出CITY PRIMA精品咖啡，目前全台已有超過5200家門市導入，成為在地規模最大的精品咖啡店，消費主力以商務人士居多，尤其是辦公商圈、交通轉運站等門市銷售最佳，今（24）日起一連兩周，同步祭出CITY PRIMA精品美式、拿鐵任選第2杯10元，以中杯精品拿鐵90元來算，兩杯特價100元，約是5.5折。
7-ELEVEN精品咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」為推廣在地農產品，去年參與阿里山莊園咖啡精英交流賽競標，首次推出「阿里山咖啡季」，不久便銷售一空，今（24）日起至10月18日再度推出「阿里山咖啡季∙藝伎大賞」，主打三款本土青農種植的藝伎（Geisha）咖啡，在全台18家門市的「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」限定販售，售價是250元至500元，到巷口小七就能喝到阿里山精品咖啡，力攻高端客群。
日前7-ELEVEN響應8/22國際植物奶日，發動CITY指定飲品限時優惠，包括大杯冰燕麥拿鐵、冰黑糖珍珠燕麥奶、現萃茶冰燕麥奶茶都是任選2杯99元，皆使用OATLY燕麥奶，限定現萃茶現指定門市販售，原價單杯75元、平均特價49元，相當於6.6折，促銷活動進入最後一天，想喝得把握優惠時效。