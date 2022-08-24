馬鞍不發海警！鄭明典：沒颱風雨10月中南部進入枯水期
中央氣象局指出，今（24）日第9號輕度颱風馬鞍，凌晨2時位在鵝鑾鼻南南西方370公里的海面上，相對距離較靠近台灣，其外圍環流帶來雨勢，屏東縣和台東縣發布豪雨特報；氣象局長鄭明典今（24）日在臉書PO出曾文烏山頭水庫蓄水量，他表示，若沒有颱風雨灌注，10月中南部又要進入新一輪枯水期。
輕度颱風馬鞍並未發布海警，凌晨2時位在鵝鑾鼻南南西方370公里的海面上，今日相對距離較靠近台灣，受到颱風外圍環流影響，迎風面水氣較多，南部及花東地區雲量偏多且整天容易降雨，尤其在東南部地區及恆春半島降雨最明顯、也較持續，雨勢較大，而中部以北跟宜蘭的天氣相對影響較小，大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。
馬鞍颱風也造成基隆北海岸、桃園、東北部及南部沿海空曠地區和綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖有8至9級強陣風，而基隆北海岸、東半部、南部沿海及澎湖、金門有長浪發生的機率，且東半部(含蘭嶼、綠島)及西南部近海可能有3至4公尺的浪高。
鄭明典今早在臉書上po出曾文、烏山頭水庫蓄水量歷線圖，顯示7月有效蓄水量一度跌破3億立方米，鄭明典指出，7月的少雨來得很極端，從大水庫的歷線圖看得很清楚，如果沒有颱風雨的灌注，10月中南部又要進入新一輪的枯水期。預測上，未來一個月有西南風增強的「背景」，密切觀察。
根據《Ettoday新聞雲》報導，鄭明典也說明，未來1個月有西南風增強背景，不過，馬鞍颱風剛開始也被會認為會滿接近台灣，可是太平洋高壓持續增強，導致未如預期，未來還會有颱風生成，也會在台灣附近，但會不會影響台灣，是否會帶來颱風雨，仍要觀察。（編輯：孫唯容）