強制員工休假？群創：產能調整、鼓勵連休充電

面板市場遭遇逆風，有群創員工向媒體爆料，自己遭公司強制休假。群創今（24）日對外回應，為因應公司產能調整與照顧員工身心健康，相關休假為鼓勵員工連續休假的充電計畫。群創今日股價相對強勢，早盤漲逾1%，來到12元。
有群創員工向媒體爆料，公司發出公告表示2022年9月12、13日為休假日，將統一扣假2天，10月5、6、7為休假日，將統一扣假3天，將以員工彈休、特休、補休假來進行扣假。
為此，群創回應，為因應公司產能調整及照顧同仁身心平衡健康，公司推行鼓勵同仁連續休假的充電計劃。九月份接續中秋假期，鼓勵9/12-13再休假2天，十月份在國慶假日之前，鼓勵10/5-7再休假3天，此安排以創造同仁最大的便利性為主以放心休假。常態班鼓勵休假，產線輪班同仁依各產線產能調整而彈性訂定。
群創指出，提供同仁自由選擇的方式，可因業務考量選擇銷假上班或者調整休假時數。此外，群創優於法令額外給予特別預給假，讓同仁在這段期間可預先休假及自主排配行程，不會扣到個人薪資。
群創表示，在面板產業逆風時期，群創鼓勵同仁在工作中持續穩住心態，潛沉從事閱讀進修，休閒活動與興趣等。公司相信同仁適時放鬆與休息，充電之後未來在工作時保持更佳的生產力與效率。
群創上週四（18日）舉行法說會，對下半年展望仍保守看待，公司指出將視市場狀況調度生產，由於終端庫存去化緩慢，因此估本季產能利用率將下滑至5到7成。出貨展望部分，第三季從原本持平變成下修成季減。
不過公司強調，今年資本支出未調整，維持在260億元水準，將持續投入本業技術升級、產業生態圈建構、新創事業布局。群創第二季由盈轉虧，稅後虧損47.41億元，每股虧損0.45元，創下近八季低點，上半年也同步轉虧，稅後虧損28.5億元，每股虧損0.27元。