蔣萬安扯疫苗 陳時中：沒經驗不懂可諒解、應搞清楚狀況
國民黨台北市長參選人蔣萬安近來轉變形象，持續對民進黨參選人陳時中擔任衛福部長時的疫苗採購相關事件攻擊，雖陳已多次說明，蔣萬安仍舊砲火四射，引發論戰。陳時中今（24）日赴內湖出席第7屆內科千人捐血活動前受訪表示，蔣萬安是疫苗採購專案調閱小組的召集人，應該是最清楚的，不過畢竟蔣也沒當過行政官員，對這些東西不瞭解，「我們可以諒解」；陳也說，但蔣萬安是立委，又有法律背景，應該把這雙方情況弄得更清楚，免得這樣不斷浪費大家時間。
有媒體提到，蔣萬安似乎被打臉，因為當初同意採購會議記錄遮蔽的就是蔣萬安，陳時中表示，確實也沒有錯，因為蔣是會議主持人，要公布相關秘密資料或是要給人查閱的話，在委員會大家會有一陣攻防，最後定案了，「我們就照調閱小組決議把相關資料準備好」。
陳時中進一步說，相關記錄去年11月1日到12月底放在立法院給大家查閱，查閱中間有什麼問題大家也可以再提出來，大家可以查看，該會期中幾乎都是在開相關疫苗調閱的會議，這裡面最清楚的應該是會議主持人蔣萬安，「他有什麼任何疑問都可以在會議裡面出來，因為立法院是監督行政單位，立法院做成的決議，我們一定要遵守的」。
被問及認為蔣萬安有搞清楚狀況嗎？陳時中坦言，「我覺得，怎麼說呢，畢竟他也沒當過行政官員，我想他對這東西不瞭解，我們可以諒解」，不過陳也說，以一個立法委員或蔣萬安本身是法律人的背景，應該把這雙方情況弄得更清楚，免得這樣不斷浪費大家時間，「去年那樣調閱小組跟我們準備整整幾乎一個會期，等於都浪費掉了」。