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兩廳院藝術出走《我是天王星》　10／1起全台免費巡演

▲兩廳院藝術出走今年與阮劇團合作充滿台味的龐克搖滾歌舞戲《我是天王星》，10月1日起全台巡演、免費入場。（圖／兩廳院提供）
▲兩廳院藝術出走今年與阮劇團合作充滿台味的龐克搖滾歌舞戲《我是天王星》，10月1日起全台巡演、免費入場。（圖／兩廳院提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-08-24 10:42:46

邁入第8年的「兩廳院藝術出走」，今年與阮劇團合作充滿台味的龐克搖滾歌舞戲《我是天王星》，由藝人楊大正、黃鐙輝、蔡振南、江惠儀領銜主演，呈現台灣早期歌舞團的青春熱血時代故事，10月1日起自嘉義民雄開演，巡迴花蓮、彰化、新竹、屏東、台南及台北，皆為免費演出，歡迎民眾相招看好戲。

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兩廳院藝術總監劉怡汝昨（23）日表示，這8年來，雖說是「藝術出走」，但更希望將好戲帶到全台每個角落。2015年至今，藝術出走已累積5部作品，巡演14個縣市，吸引超過5萬名觀眾參與，去年因疫情影響，改為線上播放，今年則與野台經驗豐富的阮劇團合作，即將回歸現場，並增加場次，挑戰橫跨7個縣市，邀請大家一起回味欣賞野台臨場感的體驗。

《我是天王星》由兩廳院駐館藝術家、阮劇團執導汪兆謙與編劇吳明倫，以戰後台灣娛樂事業與文化為背景，描寫年輕有才，但失意在家啃老的電影導演樂天，因緣際會得到歌仔戲團「黎明社」團主賞識與支持，將歌仔戲《梁山伯與祝英台》拍成台語電影，是一群人各自懷抱夢想，在追逐夢想的路上歷經挫折、療癒與成長的故事。

兩廳院指出，劇中的「黎明社」靈感來源為陳澄三於1934年成立的「麥寮拱樂社」。拱樂社原為雲林麥寮拱範宮，為南管社，而後加入歌戲團，為歌仔戲帶來種種變革，也使「拱樂社」成為當時重要的代表。

兩廳院表示，《我是天王星》將以「雙主演」的形式進行，男主角樂天將由楊大正與黃鐙輝共同飾演，輪番展現個人魅力；女主角則由江惠儀擔任，將與蔡振南同台飆演技及大展歌喉，演唱林強《春風少年兄》、江蕙《甲你攬牢牢》、蔡振南《空笑夢》等，此外，也將呈現混搭變奏曲目，如滅火器《心內話》、《生活革命》以及茄子蛋 《愛情你比我想得更加偉大》等搖滾歌曲。

同時邀請作曲家柯鈞元創作原創歌曲，改編台語經典流行歌曲與歌仔調，以龐克曲風做全新的詮釋，搭配樂手康杰睿現場演奏、阮劇團班底顧軒、吳盈萱、莊庭瑜、戴文欣、李冠億、鍾汶叡、廖庭筠、蔡均培等華麗歌舞演出，打造全新的台式混搭龐克歌舞戲。

2022兩廳院藝術出走《我是天王星》即將於10月1日至11月27日巡迴北中南，免費入場，歡迎民眾親臨嘉義民雄早安公園、花蓮美崙田徑場、彰化員林市公十九晴雨球場、新竹縣政府文化局文化廣場、屏東西勢玉清宮前廣場、台南市立圖書館總館旁道路，以及國家兩廳院生活廣場，除了觀賞演出，現場還規劃音準大考驗、戲台扮相著裝拍照體驗等活動。

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