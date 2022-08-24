綠籲林姿妙退選 陳時中不同調：起訴非定讞、靜待調查
宜蘭地方檢察署昨日宣布以違反《貪污治罪條例》、《偽造文書》及《洗錢防制法》和超過7千萬元來源不明現金起訴宜蘭縣長林姿妙、家族成員和縣府團隊成員，並建請從重量刑，引發各界震驚，民進黨也發出聲明呼籲林姿妙應退出年底選舉。不過，民進黨台北市長參選人陳時中今（24）日上午於內湖受訪被問及此事時表示，起訴並不代表已經定讞，應該要有機會讓林姿妙在法律上證明清白或不清白，「一切靜待司法調查結果」。
據宜蘭地檢署記者會內容，本次檢方共起訴15人，其中有10名公務員，包括林姿妙，而非公務員有5人，包括林姿妙女兒林羿伶，以及涉案地主。其中有總金額高逾 7 千萬元來源不明的現金，存入向他人租用或無償借用之金融帳戶後提領。
對於林姿妙遭起訴，民進黨發言人黃彩玲昨日表示，現任縣長及其家族成員，因重大貪腐弊案遭起訴，可說是宜蘭縣史上最大的醜聞，林姿妙對不起宜蘭人，更讓「民主聖地」的光榮感蒙上污點，除了林姿妙本人應立刻向所有宜蘭縣民公開道歉、立即退選，作為提名林姿妙、為其背書的國民黨，也是難辭其咎，黨主席朱立倫該向國人道歉。
不過陳時中今日上午則說，「我想只是一個起訴，事關一個人重大名譽，起訴並不代表已經定讞，應該要有機會在法律上證明她清白或不清白，靜待司法調查結果」。