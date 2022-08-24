才因酒駕判刑六個月　男出獄後第六度酒駕遭警查獲

高雄市1名莊姓男子才剛因酒駕服刑6個月出獄，日前又與友人相約聚餐飲酒，結束聚餐，再搭捷運返回橋頭，下捷運後，擔心體內尚有酒精濃度殘留，於是在捷運站內徘徊了1個鐘頭才騎車上路，未料在離家2公里路口，再度遭警方攔查，經酒測超標，莊男被依公共危險罪移送，莊男向警方表示，這次再超標已是第六度酒駕遭警查獲！
岡山分局彌陀分駐所員警於8月21日23時許，巡邏行經彌陀區中正西路與中正北路口，莊男騎機機車紅燈右轉，便上前攔查；過程中員警聞到莊男身上有濃厚酒味，對莊男實施酒測後，發現酒測值已超過法定標準值，莊男向警方表示，當天下午1點多，前往苓雅區與友人聚餐喝酒，為避免酒駕，他從橋頭搭捷運前往赴會，晚上9點多結束聚餐，再搭捷運返回橋頭，下捷運後，擔心體內尚有酒精濃度殘留，於是在捷運站內徘徊了1個鐘頭才騎車上路，未料在離家2公里路口，再度遭警方查獲酒駕。
彌陀所所長洪子棠表示，莊男曾於94年至110年之間多次酒駕，去年10月才剛因酒駕案件入監服刑6個月，此次已是第六度酒駕累犯！依據刑法及新修正之道路交通管理處罰條例，酒駕未肇事的刑責從原本2年以下有期徒刑，提高為3年以下有期徒刑，汽機車駕駛人10年內第2次酒駕，加重罰鍰機車駕駛9萬元、汽車駕駛12萬元，若是第3次以上，則依前次所處罰金額加罰新臺幣9萬元，並吊銷駕照，以及公布姓名、照片及違法事實，另加重同行者連坐處分最高新台幣1萬5千元的罰鍰。
岡山分局呼籲「酒駕零容忍」，警方將持續無限期強力取締酒駕，切勿心存僥倖酒後駕車，另提醒民眾注意酒精需長時間代謝，飲酒應適度且酒後需充分休息，避免觸法。