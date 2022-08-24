中秋加碼6.2億！大樂透加開100組百萬　威力彩頭獎加2億

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若同一組促銷獎號有2注（含）以上中獎，則該組100萬元獎金將依中獎注數均分；若100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組100萬元獎金全部送出、或是到10月7日為止。
此外，「威力彩」8月29日至10月27日頭獎採機動加碼，若前期頭獎累入金額未達3億元，當期頭獎將額外加碼2億元，活動期間以加碼1次為限。黃志宜說，本周四開獎的威力彩預估頭獎上看2.7億元，若頭獎未開出，下期可機動加碼2億元，頭獎上看4.9億；若周四頭獎開出，下期威力彩在加碼2億元後，頭獎則上看2.2億，因此，威力彩中秋頭獎加碼2億元是「加定了」。
黃志宜也推薦民眾集資包牌增加中獎機會，一次買齊「大樂透」加碼期間12期彩券，每期包牌7個號碼提高中獎機會，共計4200元。「威力彩」則採第二區包牌，第一區任選6個號碼，再包下第二區的01~08號，共計800元，若幸運1注獨得，不僅可以帶走億元頭獎，還可以同時抱走7注貳獎。今年中秋除了邀請親友們一起集資買彩券外，也要把握加碼時機，提高與財神爺一同團圓的機會。
此外，每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」自9月2日起連續加碼16天，其中「基本玩法」1~6星玩法加碼9個獎項，獎金最高翻2倍，「猜大小」玩法以及「猜單雙」玩法猜中「單」或「雙」的獎金倍數也由6倍提高為7倍。
每注售價25元、週一至週六天天開獎的「39樂合彩」，也自9月19日起至10月8日連續18期於「二合」玩法實施獎金加碼，單注獎金從1125元提高至1500元。