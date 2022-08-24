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中秋加碼6.2億！大樂透加開100組百萬　威力彩頭獎加2億

▲台灣彩券公司宣布，今（2022）年中秋加碼總獎金6.2億元，其中大樂透加開100組100萬元，威力彩頭獎機動加碼2億元，39樂合彩、賓果賓果也有獎金加碼。（圖／記者顏真真攝）
▲台灣彩券公司宣布，今（2022）年中秋加碼總獎金6.2億元，其中大樂透加開100組100萬元，威力彩頭獎機動加碼2億元，39樂合彩、賓果賓果也有獎金加碼。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

2022-08-24 11:34:24

迎接中秋到來，台灣彩券公司今（24）日宣布今（2022）年中秋加碼活動，4款遊戲齊加碼，總加碼獎金高達新台幣6.2億元，為歷年中秋加碼第三高，其中「威力彩」8月29日至10月27日頭獎機動加碼2億元，最受歡迎的「大樂透」自8月30日起加開100組100萬元，「BINGO BINGO賓果賓果」則自9月2日起連續加碼16天，「39樂合彩」自9月19日起連續18期「二合」玩法單注獎金提高至1500元，台灣彩券公司預估，可額外增加彩券銷售額2成，約21億元。

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台灣彩券公司董事暨發言人黃志宜進一步說明，今年中秋加碼「大樂透」自8月30日起加開100組100萬元獎項，將送出加碼獎金1億元，民眾購買中秋加碼期間的「大樂透」除了可以對例行開獎的頭獎到普獎外，只要彩券選號完全對中當期任一組加開的促銷獎號，每組皆為自01~49號碼中開出的6個號碼，就可以獲得100萬元加碼獎項，等於活動期間1張「大樂透」可以對兩種獎項，擁有一次對中億元頭獎與100萬元加碼獎項的雙重機會。

若同一組促銷獎號有2注（含）以上中獎，則該組100萬元獎金將依中獎注數均分；若100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組100萬元獎金全部送出、或是到10月7日為止。

此外，「威力彩」8月29日至10月27日頭獎採機動加碼，若前期頭獎累入金額未達3億元，當期頭獎將額外加碼2億元，活動期間以加碼1次為限。黃志宜說，本周四開獎的威力彩預估頭獎上看2.7億元，若頭獎未開出，下期可機動加碼2億元，頭獎上看4.9億；若周四頭獎開出，下期威力彩在加碼2億元後，頭獎則上看2.2億，因此，威力彩中秋頭獎加碼2億元是「加定了」。

黃志宜也推薦民眾集資包牌增加中獎機會，一次買齊「大樂透」加碼期間12期彩券，每期包牌7個號碼提高中獎機會，共計4200元。「威力彩」則採第二區包牌，第一區任選6個號碼，再包下第二區的01~08號，共計800元，若幸運1注獨得，不僅可以帶走億元頭獎，還可以同時抱走7注貳獎。今年中秋除了邀請親友們一起集資買彩券外，也要把握加碼時機，提高與財神爺一同團圓的機會。

此外，每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」自9月2日起連續加碼16天，其中「基本玩法」1~6星玩法加碼9個獎項，獎金最高翻2倍，「猜大小」玩法以及「猜單雙」玩法猜中「單」或「雙」的獎金倍數也由6倍提高為7倍。

每注售價25元、週一至週六天天開獎的「39樂合彩」，也自9月19日起至10月8日連續18期於「二合」玩法實施獎金加碼，單注獎金從1125元提高至1500元。

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