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防違規　高雄科技執法再建置岡山路與嘉新西路/河華路口

▲為擴大防制車禍效果，高市警局於岡山區岡山路與嘉新西路/河華路口新增建置「路口科技執法」設備。(圖／高市交通大隊提供)
▲為擴大防制車禍效果，高市警局於岡山區岡山路與嘉新西路/河華路口新增建置「路口科技執法」設備。(圖／高市交通大隊提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-08-24 12:45:41

高雄市繼日前設置目前有左營區大中/華夏等10處建置取締多項違規「路口科技執法」設備，對防制交通事故發生均已發揮成效；為擴大防制車禍效果，高市警局於岡山區岡山路與嘉新西路/河華路口新增建置「路口科技執法」設備，以有效改善道路交通安全，進一步降低車禍件數，自111825日至831日為宣導期，91日起正式執法取締。

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岡山區轄內有螺絲產業及本洲工業區，因所轄工廠林立，所以大型車輛行駛頻繁，其中岡山路與嘉新西路/河華路口是本市易肇事路口之一，常有違規車輛不遵守交通規則，造成許多用路人困擾及危害，經統計1091月至11012月計發生交通事故29(其中1件為死亡車禍)，造成13人受傷；11117月計發生交通事故10(其中1件為死亡車禍)，造成4人受傷，近3年已發生2件死亡車禍。

高市交通大隊表示為導正駕駛人錯誤的行車觀念防制車禍發生，建置取締多項違規「路口科技執法」設備，除監測闖紅燈(含紅燈越線、紅燈左右轉)功能外，對於直行車占用左轉彎車道及及左轉車占用直行車道等違規車輛，均能有效監測並舉發。

根據統計高雄市目前有左營區大中/華夏、博愛/新莊、鳳山區鳳頂/過埤、前鎮區新生/金福、中華/復興、中山/中安/中平、小港區沿海/世全、沿海/永光、楠梓區鳳楠/興西及大寮區188市道/鳳林二路口等10處建置取締多項違規「路口科技執法」設備

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