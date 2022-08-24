防違規　高雄科技執法再建置岡山路與嘉新西路/河華路口

高雄市繼日前設置目前有左營區大中 / 華夏等 10 處建置取締多項違規「路口科技執法」設備，對防制交通事故發生均已發揮成效；為擴大防制車禍效果，高市警局於岡山區岡山路與嘉新西路 / 河華路口新增建置「路口科技執法」設備，以有效改善道路交通安全，進一步降低車禍件數，自 111 年 8 月 25 日至 8 月 31 日為宣導期， 9 月 1 日起正式執法取締。

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岡山區轄內有螺絲產業及本洲工業區，因所轄工廠林立，所以大型車輛行駛頻繁，其中岡山路與嘉新西路 / 河華路口是本市易肇事路口之一，常有違規車輛不遵守交通規則，造成許多用路人困擾及危害，經統計 109 年 1 月至 110 年 12 月計發生交通事故 29 件 ( 其中 1 件為死亡車禍 ) ，造成 13 人受傷； 111 年 1 至 7 月計發生交通事故 10 件 ( 其中 1 件為死亡車禍 ) ，造成 4 人受傷，近 3 年已發生 2 件死亡車禍。

高市交通大隊表示 ， 為導正駕駛人錯誤的行車觀念防制車禍發生，建置取締多項違規「路口科技執法」設備，除監測闖紅燈 ( 含紅燈越線、紅燈左右轉 ) 功能外，對於直行車占用左轉彎車道及及左轉車占用直行車道等違規車輛，均能有效監測並舉發。