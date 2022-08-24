接觸多元文化！新二代夏令營探索異國風情

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另外，也安排手作體驗，孩子們用七彩顏料拓印親手撿拾的樹葉，加上各國家文化特色印章，創意設計出具個人特色的手提袋，從中展示自己對家鄉和家長母國文化的愛。
活動第二天邀請越南籍新住民范氏鶯，分享越南文化及越南春捲料理，再讓孩子們學習後分組競賽。家恩是菲律賓二代，他說，動手做越南春捲是最特別的體驗，從一開始生澀的包捲動作到能包出不破皮的春捲，真的很好玩也很有成就感，辛苦完成的春捲吃起來特別美味；而媽媽來自中國的彥勳則提到，最喜歡團隊合作闖關活動，大家為了想贏得比賽，七嘴八舌，雖然闖關答題過程偶有意見分歧，但都一一化解，也學習到相互尊重和接納不同意見的重要。
社會局謝琍琍局長表示，高雄市目前約有六萬多位新住民，市長對新住民及新二代照顧相當重視，疫情稍緩，希望孩子們放暑假開心玩，這次營隊以新二代探索自我及拓展文化視野為主軸，引導孩子透過遊戲認識並認同母國文化，將天生具有的不同文化觀點轉化為優勢，另一方面也達到寓教於樂的學習效果，讓孩子從遊戲中拓展世界觀，也學習到尊重差異、欣賞多元的重要，同時也能有更多勇氣與包容迎接未來的種種挑戰。
社會局長期陪伴新住民，以新住民會館為培力基地，連結五處新住民家庭中心、二十六處新住民社區服務據點及一百零四處新住民關懷小站，提供新住民家庭支持服務，並依家庭生命週期辦理各式活動，相關資訊歡迎洽詢社會局婦女及保護服務科或各區新住民家庭服務中心。