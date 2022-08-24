《半澤直樹》男星強扯酒店妹胸罩！亂摸完傳給朋友聞　　

今年56歲的日本資深男星香川照之，曾與「佐藤健」合作共同演出日本電影《神劍闖江湖》，他在片中飾演反派「武田觀柳」一角，讓觀眾都恨得牙癢癢。香川照之也因參演日劇《半澤直樹》爆紅，而後戲劇邀約不斷。不料近日他被日媒爆出性騷擾酒店女公關，強行扯下該女子胸罩後任意摸胸，甚至還強吻她，使受害者罹患PTSD（創傷後壓力症候群），事件爆發後也在網路上引發討論。
根據日媒《週刊新潮》報導，2019年7月香川照之在銀座某俱樂部，強行扯掉一名女公關的胸罩，傳給周遭三名同行者輪流聞，然後他們都發表了淫穢的言論，香川照之還伸出鹹豬手，撫摸該名女子的胸部甚至強吻她，造成女公關罹患創傷後壓力症候群，並在2020年5月以「無法阻止香川照之的行為」為由提告。雖該案件已於2021年撤告，香川照之的經紀公司也並未回應事情真偽，訴訟內容還是引發大眾討論。
據日媒報導，酒店裡其他的女公關表示，香川照之剛進店裡時沒有喝得很醉，而且人表現的非常熱情，不過他的行為卻逐漸變奇怪，他將手伸進女公關裙底，又摸了她的腋下後聞一聞，最後還對被害者性騷擾。
香川照之目前正與竹內涼真合作日劇《六本木Class》，該劇為韓國夯劇《梨泰院Class》改編。而出道已逾30年的香川照之，除了擁有日本第一學府「東京大學」的高學歷，也是一名捉昆蟲高手，最擅長抓大蜻蜓和螳螂，他也曾透露：「如果沒有當藝人，他會是一位昆蟲學家。」
※【NOWnews 今日新聞
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