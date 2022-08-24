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砲中天紅媒、蔡衍明酒色財氣　周玉蔻違約判賠280萬元

▲北院判決，資深媒體人周玉蔻應賠償蔡衍明、中天電視台280萬元。（合成圖／翻攝自臉書Hit Fm聯播網-周玉蔻嗆新聞）
▲北院判決，資深媒體人周玉蔻應賠償蔡衍明、中天電視台280萬元。（合成圖／翻攝自臉書Hit Fm聯播網-周玉蔻嗆新聞）

記者潘千詩／台北報導

2022-08-24 12:53:56

資深媒體人周玉蔻前年公開批評，「中天是紅色媒體、被共產黨操控」，並指旺中集團董事長蔡衍明「酒色財氣名聲在外」，蔡衍明與集團下中天電視不滿周玉蔻違約，一起提告求償，雖然確切金額不明，但依案號「重訴」可推測，至少逾600萬元。台北地院今（24）日判決，周玉蔻應賠償蔡衍明、中天電視各80萬元及200萬元。可上訴。

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蔡衍明、中天電視主張，2017年間，周玉蔻因不實言論遭旺旺中時集團提告，雙方最後和解，不料，2020年10月，周玉蔻竟違反和解條約，在媒體及臉書指摘「中天在台灣就是紅色媒體」、「中天新聞台背後有共產黨、「蔡衍明如何被中國共產黨操控實力」、「為了在中國發財，不惜拋棄台灣戶籍」、「酒色財氣、名聲在外」等言論，周玉蔻已違反先前雙方的和解協議，提告請求違約金。

法院審理時，周玉蔻曾親自出庭應戰，聲稱當時和蔡衍明調解，因對方表達「真道理性、真愛台灣」理念，她認為是這個原因才達到共識，希望蔡說到做到，但之後旺中做了什麼事？

周認為，她的所有言論是基於新聞天職，對社會重大議題進行評論，她關於旺中集團的相關評論，台灣99％民眾都有共識，她身為新聞工作者，只是反映民意、反映真相。

不過，台北地院認定，周玉蔻的言論已違反先前和解條件，今判她應賠蔡衍明及中天共280萬元。

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