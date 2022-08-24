東南亞充斥詐騙集團？專家不忍了：做賊的喊捉賊

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「泰譯聞」筆者在文章中指出，自己最近滑手機一直看到有人說：「東南亞好可怕」，讓他忍不住發聲。他在文中寫道，「當然有那種誤信廣告和話術而被騙去的無辜受害者，也不用太苛責他們，這陣子也很多人講過了，人在困境的時候真的有可能會腦衝。但那種貪圖快速致富的人也確實該掂掂自己的斤兩，以自己的能力，能勝任的月入斗金的工作真的會是合法正當的職業嗎？」
接著他又表示，「最令人無言的是那些明明知道自己在做的是詐騙工作，想逃回來還怪政府不幫忙的人，還有那些明明知道那些人是去做詐騙工作，現在還搭上風向趁亂批評外交人員的人。噁不噁心啊？詐騙集團不只被當作基地的國家要抓你，受害者國家的司法機關也要抓你，犯法了想逃還怪台灣不幫你，透過『私人管道』脫逃還好意思出來講那麼大聲？」
「在泰國，台灣（ไต้หวัน）的詐騙集團（แก๊งคอลเซ็นเตอร์）可是非常有名的，每隔一陣子都會抓到，用Google查一下就可以看到各種相關新聞。台灣詐騙集團在泰國有多猖獗？我有個自己的親身經驗，我在泰國進行碩士田野論文的時候，曾經有想聯繫的報導人接到我電話時對我的態度總是很小心翼翼 ，後來請泰國朋友幫我聯絡，才順利完成訪談。」
「泰譯聞」在文中提到，後來朋友私底下跟他說，因為他是台灣人，泰國新聞常常報台灣詐騙集團的事，所以對方一開始有些顧慮，害怕被騙。「泰譯聞」說，回想起來還是覺得很無奈也覺得有點丟臉。
「泰譯聞」筆者認為，在說東南亞好可怕這種話之前，最好還是先仔細檢視那些胡亂放話的人所說的事情，到底是東南亞可怕，還是在東南亞甚至跑到其他國家幹不法勾當的人比較可怕？到底是台灣外交人員不救人，還是那些人只想擺脫當地國的司法程序？
針對台灣人在泰國的詐騙新聞，「泰譯聞」表示可以用「ไต้หวัน+แก๊งคอลเซ็นเตอร์」這組關鍵字去搜尋相關報導，會發現出現一大串台灣詐騙集團去泰國或東南亞建立基地，欺騙華人、東南亞人的新聞。