按摩轉脖子「喀喀」聲才爽？理髮師一試好慘：拿不起剪刀
有習慣去「馬一下」的朋友要注意了！按摩結束前不少按摩師會幫客戶左右扭轉脖子，很多人總覺得要聽到「喀喀聲」才覺得筋骨被放鬆了，爽度十足，但瞬間外力扭轉，可能導致頸椎間盤突出造成神經壓迫，後遺症可不少。新光醫院神經外科主任蔡明成醫師慎重呼籲，按摩確實能加速乳酸排除，鬆筋活血，但脖子的部分不建議讓按摩師扭轉，甚至發出骨節的喀喀聲，如果按摩完發現手有點發麻、相關部位發痠，恐怕就是出狀況了，最好儘速就醫檢查。
蔡明成表示，頸椎椎間盤近年好發的年齡層有下修的情況，高危險因子包含姿勢不良、年齡老化、外力撞擊等。在臨床上幾乎每個月都會聽到病患主述：「左手從膏盲一直痛到手心，每晚都要找到一個特定的姿勢才有辦法睡覺，可是翻個身又痛得醒過來。」詢問之下，發現這些症狀出現的幾週或幾天前，多數患者都曾因肩頸痠痛接受按摩，並有被旋轉脖子的經驗，或許病患本身頸椎椎間盤就有退化的現象，經過瞬間外力扭轉，使得椎間盤突出，造成神經壓迫。
今年51歲從事美髮師的孫小姐，長時間的舉手、彎脖子，每個月都會去按摩2、3次，其中也包含轉脖子。一個多月前按摩後左側肩頸開始痠痛且一直都沒有改善，痠痛感甚至延伸至左上臂及前臂還伴隨麻木感，不僅影響到睡眠，工作上甚至剪刀都拿不穩，經頸椎磁振攝影發現頸椎第五、六節椎間盤突出壓迫神經，因嚴重影響到工作，所以決定手術治療。
蔡明成利用微創頸椎椎間盤切除術及可動式人工椎間盤置換術治療，孫小姐術後左上肢痠痛感瞬間消失，脖子也因為可以不需配戴頸圈而活動自如，手術後2天就出院，復原良好，重拾剪刀繼續美髮工作。蔡明成提醒，頸椎椎間盤切除的微創手術是病患在藥物及復健治療無效之後的最佳選擇，依照醫師評估更換可動式人工椎間盤置換原先退化的椎間盤，病患在頸椎微創手術之後，症狀大多瞬間緩解，經過1至2天的住院觀察即可出院，所有病人均在術後3天內即獲得顯著性的痠痛症狀改善。