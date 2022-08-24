時力羅東城隍廟參拜 痛批林姿妙起訴案如「官場現形記」
時代力量立法委員邱顯智今（24）日率領黨內年底九合一選舉參選人，前往羅東城隍廟參拜。針對宜蘭縣長林姿妙正式遭地檢署起訴一案，邱顯智指出，從起訴書來看，完整地呈現了一場不堪入目的「官場現形記」，呼籲應該徹底調查相關案件，才能將縣府貪腐的系統連根拔起，扭轉地方政府「依長官指示辦事」而不是「依法行政」的公務文化。
邱顯智表示，一位縣長濫用職權，不僅指示下屬昧於事實、曲解法令，想方設法讓當作競選總部使用的臨時建築物不用如期依法拆除，甚至還要修改法令延長使用，更為了讓地主逃漏土地增值稅，由縣府局處長指導民眾如何偽造文書，還讓沒有任何公職身分的縣長女兒穿梭其間，指示縣府一級主管違法亂紀，恣意干涉縣府行政體制，更呈現了一人得道雞犬升天的亂象；從起訴書所揭露的個案，恐怕這只是縣長違法亂紀、謀取不正利益的冰山一角，因為林縣長同時有7000萬元的財產來源不明，並用人頭帳戶進出操作，遭到檢方起訴。
宜蘭市縣議員參選人林正芳則是提到，過去一心想著如何讓宜蘭可以更好，有遠見的看待未來，沒想到林縣長居然利用職權來做違背法律的事情，縣長是來服務宜蘭縣民的，不是服務特定政黨與利益集團，同時把宜蘭縣多年來公務人員建立的自信與驕傲拖下水。
羅東鎮縣議員參選人楊坊翔表示，起訴書中「一縣之長，本應謀縣民福祉，恪盡職守，奉公守法，廉潔自持」，廉政本應是政治人物最基本的要求，但林縣長顯然在檢調眼中是被打上一個不及格的成績；呼籲各位選民，看清楚未來的日子裡，是要怎麼樣的人來帶領宜蘭縣前進？究竟哪些候選人是為了服務自己的利益集團，還是真心為了整個宜蘭的福祉與未來。