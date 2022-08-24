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邪惡美食「鹹酥雞」來了！週末手刀來高雄吃爆鹹酥雞

▲高雄市長陳其邁與發言人張硯卿、周璟瑜宣傳鹹酥雞嘉年華活動。（圖／高市府觀光局提供）
▲高雄市長陳其邁與發言人張硯卿、周璟瑜宣傳鹹酥雞嘉年華活動。（圖／高市府觀光局提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-08-24 13:33:24

高雄持續推出美食驚喜，暑期壓軸登場的是邪惡美食「鹹酥雞」。高市府觀光局8月27日、28日推出「2022年全國鹹酥雞嘉年華」，現場將打造成70年代復古炸雞啤酒風，兩日集結近百店家，鹹酥雞配上可樂、啤酒、奶茶，不必出國也能享受「雞加酒」美食之旅。此外，活動當天還有Swing Dance、趣味活動、魔術表演、聲林之王歌手演唱等精彩表演。喜愛鹹酥雞的高雄市長陳其邁也偕同市府兩位甫上任的正妹發言人張硯卿、周璟瑜一起拍攝影片，為活動跨刀宣傳。

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▲ 現場打造70年代復古炸雞啤酒風，不必出國也能有「雞加酒」美食之旅。（圖／高市府觀光局提供）
▲ 現場打造70年代復古炸雞啤酒風，不必出國也能有「雞加酒」美食之旅。（圖／高市府觀光局提供）
剛就任的兩位新發言人與市府團隊日夜都在拚，市長陳其邁特地準備豐富的鹹酥雞及珍珠奶茶作為宵夜驚喜，兩位發言人想吃卻又擔心發胖，陳其邁笑著表示，「不要再堅持了，面對邪惡鹹酥雞美食，吃就對了，減肥是明天的事，小孩子才作選擇，這些我全都要，吃鹹酥雞就是要配啤酒或珍奶。」

高市府觀光局長周玲妏透露，這次有全台各地最具代表性的國民美食鹹酥雞攤，兩日合計近百攤次，以及充滿七十年代回憶的啤酒、可樂、奶茶和氣泡飲，還有包含本次活動代言人-鹹酥雞女神張文綺、聲林之王選手柯騰皓、朱禹豪和水晶魔幻師王聖榮等人到場同樂，更有結合充滿70年風情的Swing Dance舞團、JAZZ樂團等，打造一個充滿台灣特色風情的鹹酥雞嘉年華活動。

▲ 高市府觀光局8月27日、28日推出「2022年全國鹹酥雞嘉年華」。（圖／高市府觀光局提供）
▲ 高市府觀光局8月27日、28日推出「2022年全國鹹酥雞嘉年華」。（圖／高市府觀光局提供）
觀光局進一步說明，配合活動70年代美式復古主題，包含老字號台灣啤酒、海尼根及可口可樂應邀出場，台啤更特別推出新口味「少年狼啤酒」帶給民眾「一口鹹酥雞，一口啤酒」的味蕾饗宴，享受港都獨有的「雞加酒」盛宴。另外，觀光局也貼心幫無法享受酒精的民眾準備其他選擇，包含鹽埕區奶茶一條街的小熊奶茶、時下年輕人最愛的龍家小巴氣泡飲等，亦有多家無酒精飲料及咖啡飲品供大家選擇。

「2022年全國鹹酥雞嘉年華」8月27日、28日下午4點到晚上9點在高雄大遠百戶外廣場舉行，以行動號召全國民眾抓住暑假尾巴，趕快手刀來高雄吃爆鹹酥雞。更多旅遊資訊請上觀光局官方網站高雄旅遊網、FB官方粉專查詢。

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