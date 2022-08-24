邪惡美食「鹹酥雞」來了！週末手刀來高雄吃爆鹹酥雞

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高市府觀光局長周玲妏透露，這次有全台各地最具代表性的國民美食鹹酥雞攤，兩日合計近百攤次，以及充滿七十年代回憶的啤酒、可樂、奶茶和氣泡飲，還有包含本次活動代言人-鹹酥雞女神張文綺、聲林之王選手柯騰皓、朱禹豪和水晶魔幻師王聖榮等人到場同樂，更有結合充滿70年風情的Swing Dance舞團、JAZZ樂團等，打造一個充滿台灣特色風情的鹹酥雞嘉年華活動。
觀光局進一步說明，配合活動70年代美式復古主題，包含老字號台灣啤酒、海尼根及可口可樂應邀出場，台啤更特別推出新口味「少年狼啤酒」帶給民眾「一口鹹酥雞，一口啤酒」的味蕾饗宴，享受港都獨有的「雞加酒」盛宴。另外，觀光局也貼心幫無法享受酒精的民眾準備其他選擇，包含鹽埕區奶茶一條街的小熊奶茶、時下年輕人最愛的龍家小巴氣泡飲等，亦有多家無酒精飲料及咖啡飲品供大家選擇。
「2022年全國鹹酥雞嘉年華」8月27日、28日下午4點到晚上9點在高雄大遠百戶外廣場舉行，以行動號召全國民眾抓住暑假尾巴，趕快手刀來高雄吃爆鹹酥雞。更多旅遊資訊請上觀光局官方網站高雄旅遊網、FB官方粉專查詢。
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