環島去／自駕遊艇成風潮！船隻標示、出海規定一次搞懂

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不過有些擁有遊艇的民眾反映，自己花了大錢買到心儀的遊艇，就是希望把錢變成「自己喜歡的模樣」，但按照現行規定，船隻外觀標示經常破壞了美感，且改裝還需要通過主管機關檢驗審核通過，確實相當不方便。對此航港局船舶組組長劉嘉洪指出，按照現行規定，可以從事遊憩的船舶包括客船、載客小船、娛樂漁業船及遊艇等等，都需要依照《船舶標示設置規則》，所有船舶應按照一定比例，於船艏左右舷兩側、由船艏向船尾標示船名；至於船尾標示船名及船籍港或註冊地之外，不同船種還必須有「辨識的標示」。
目前航港局正針對遊艇提出修法規劃，未來希望新增船尾標示，規劃增加「船舶編號並於前加註C」（Commercial Yard）標示，但還在交通部審查中。劉嘉洪強調，這些做法其實是按照國際慣例來做，除了大小必須按照一定的基本比例，還必須清晰、可辨識，這是因為船隻航行在海上，如果有救援或船隻靠近必須迴避時，往來船隻可以直接目視看到對方船名，再透過無線電互相通報，對於確保航行安全來說非常重要，國內並沒有額外多餘的其他規定。
另一方面，很多人會想，如果考到駕照，如果有遊艇或船隻，能像開車出門一樣隨時出發嗎？劉嘉洪解釋，依據《船舶法》規定，遊艇應取得合格的遊艇証書，並將設備整理完妥，同時依照主管機關所訂定的保險金額投保相關保險。出海前也必須將船舶、航行、船員名冊、人員等相關資訊，向出海港的海岸巡防機關填寫表單報備。最重要的是，如果今天一行人出海，即便在海上活動數日，或是中間有停靠其他碼頭上岸遊憩，最終結束行程時，都需要回到原始出發港口接受檢查哨的檢查，有點類似「團進團出」的概念，中途可不能有人員「掉隊」先行離開，否則恐怕會受罰。
如果考到駕駛執照，但沒有錢買船租船，其實也不用擔心。目前有業者看準商機，直接針對具有駕照的民眾開設環島體驗行程，例如五天四夜的遊艇環島行程，中途停靠北中南東4個港口，不只能直接體驗在海上駕船航行的快感，還能中途停靠港口上岸遊玩休息，讓不少熱愛海上活動的民眾趨之若鶩，在疫情之後相當受到歡迎。不過業者也提醒，畢竟在海上航行動輒數十小時，一般人上船如果沒有執行航行任務，可能會覺得很無趣，所以這類環島行程主要針對的都是對航海有興趣的民眾為主，一般民眾比較能接受的是短時間的套裝行程或自由行。