全球央行年會前、市場疑慮增　法人建議增加防禦性部位

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標普500指數自6月16日低點反彈以來，統計至2022年8月22日，波段漲幅累積達17%。另外，施羅德投信補充，市場對於7月的FOMC會議紀錄中的利率展望內容為鷹派或鴿派的看法持續分歧，由於投資人擔憂聯準會主席鮑爾可能於8月26日的全球央行年會演說中，釋出進一步鷹派升息訊號，態度因此轉為觀望市場缺乏買盤支撐。
施羅德投資現在預計今年全球經濟成長為2.6%，並於2023年減緩至1.5%。此外，預估2022年的全球通膨將上升至7.2%，認為在能源價格基期升高以及利率持續上升，這有助於降低通膨壓力，因此預估全球通膨將在2023年下降至4.3%。
有鑑於美國現在面臨的高通膨將使經濟成長減緩，預期美國2022年經濟成長將減緩至1.7%。為了控制通膨，聯準會將持續採取鷹派升息的貨幣政策，因此預期聯邦基金利率將在2023第1季達到4.0%的水準，這將有助於美國的通膨率從今年的8.0%，於2023年下降至4.2%。
整體而言，施羅德投資認為目前全球經濟成長仍面臨不確定風險，但當資產價格調整到新的平衡，預期將看到股市出現反彈，尤其是當通膨出現見頂跡象時尤為如此。在這段時間內，投資人需要確保其決策過程能夠因應市場變化動態調整，同時也須注意分散投資風險。此外，最佳的投資機會往往出現在經濟衰退的過程中，所以就算未來幾個月的成長前景持續黯淡，投資人也不需要過度悲觀，反而應該掌握逢低佈局的投資機會。
施羅德(環)環球收息債券基金產品經理王翰瑩表示，債券市場今年以來遭受嚴重拋售，使其價格下降與殖利率上升，但目前的債券價格與殖利率已變得更具吸引力，可望使資金開始逐漸流向債券。
施羅德多元資產團隊也補充，雖然全球股市因預期美國升息腳步放緩有望而演出強勁反彈，但美歐等主要經濟體的通膨數字仍維持高檔。因此，預計在美國聯準會貨幣政策更趨明朗之前，金融市場恐將維持劇烈震盪格局。在操作策略看法上，施羅德多元資產團隊對於股票仍維持謹慎態度，保持減碼配置。債市方面，建議可進一步增持短天期國庫券ETF，以提升投組下檔防禦。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。