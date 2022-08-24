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家扶國際服務35周年　昔日受助童成認養人、號召認養貧童

▲家扶昔日受助童曾國藤，如今已認養逾30載，孩子們遍佈國內外，他相信貧窮是短暫的，孩子的未來會改變！（圖／記者李琦瑋攝，2022.08.24）
▲家扶昔日受助童曾國藤，如今已認養逾30載，孩子們遍佈國內外，他相信貧窮是短暫的，孩子的未來會改變！（圖／記者李琦瑋攝，2022.08.24）

記者李琦瑋／台北報導

2022-08-24 15:07:02

家扶基金會推動國際服務邁入35周年，協助貧困兒童改善生活、獲得良好教育、足夠糧食、及醫療資源等服務，今（24）日召開記者會，邀請昔日受助童曾國藤分享成為認養人的歷程。他說，感謝美國認養人史密斯的幫助，讓他立下成為「家扶永久認養人」的目標，如今已認養逾30載，孩子們遍佈國內外，他相信貧窮是短暫的，孩子的未來會改變！

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曾國藤早年喪父，母親為養活家中6個孩子，每天早上6點出門，直到深夜才回家，但仍「捉襟見肘」，為減輕家中負擔，他會利用假日到陶瓷廠當童工，貼補家用。直到國小5年級起，成為家扶受助童、接受來自美國認養人史密斯先生的幫助，直到國中畢業。

曾國藤說，家中小孩的衣服都是舊的、別人給的，成為家扶受助童後，最期待的就是每年能獲得史密斯先生送來的新衣服，且不再缺乏文具，能夠做自己喜歡的事，如畫畫、寫詩、讀書等。

他提到，多年來始終掛念著認養人史密斯先生，多次嘗試尋找他人生中「第一個父親」，但因史密斯為認養人的姓氏，幾次尋覓無果。他想藉今天對史密斯說，「我知道可能這一生沒有機會見到您，但我真的很想當面叫您一聲爸爸，謝謝您帶給我的一切，讓我有改變的能力，我現在過得很好。」

如今曾國藤成為貧童認養人逾30載，他所認養過的孩子遍佈國內外、共12名。他說，成為認養人是在專科畢業第2年就開始做的事情，這件事情很重要，不能等到有錢才開始做，希望自己能像史密斯先生一樣，成為孩子有力的肩膀。

他認為，「分享愛是一份快樂」，每當看到認養童寫的信跟寄來的照片，就覺得雖苦猶甘，付出能獲得等倍的回饋，最有印象的認養童是來自烏干達的伊瓦絲，她在國中時分享長大後要成為空姐，就像自己過去受到幫助、能夠追夢一樣，他相信投資教育，能改變孩子的未來。

《家扶國際服務35周年》邀請金鐘獎主持人Sandy吳姍儒首度擔任《家扶國際服務》代言人，她表示，認養來自菲律賓的莉雅是今年送給自己最棒的生日祝福與禮物，受疫情影響無法前往菲律賓與她相見，透過家扶知道莉雅渴望上學，但附近只有一所小學，面臨小學共用且缺乏空間與師資，「上學」在莉雅的世界是需要輪流與等待，即使如此莉雅也會和其他小朋友趴在教室的窗戶上，望著教室裡面的人上課。

曾當過老師的吳姍儒說，真的很捨不得孩子們無法好好去上學，尤其能從莉雅身上感受到，原來她需要的只是好好上學的機會。她說，每一個孩子的存在都是非常值得祝福，成為兒童的認養人是一份祝福的禮物，邀請社會大眾每月700元，一起讓生命改變、看見希望。家扶基金會國外貧童認養專線：(04)2206-1234轉分機1385，更多訊息請上「家扶基金會」官網查詢。

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