家扶國際服務35周年　昔日受助童成認養人、號召認養貧童

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曾國藤說，家中小孩的衣服都是舊的、別人給的，成為家扶受助童後，最期待的就是每年能獲得史密斯先生送來的新衣服，且不再缺乏文具，能夠做自己喜歡的事，如畫畫、寫詩、讀書等。
他提到，多年來始終掛念著認養人史密斯先生，多次嘗試尋找他人生中「第一個父親」，但因史密斯為認養人的姓氏，幾次尋覓無果。他想藉今天對史密斯說，「我知道可能這一生沒有機會見到您，但我真的很想當面叫您一聲爸爸，謝謝您帶給我的一切，讓我有改變的能力，我現在過得很好。」
如今曾國藤成為貧童認養人逾30載，他所認養過的孩子遍佈國內外、共12名。他說，成為認養人是在專科畢業第2年就開始做的事情，這件事情很重要，不能等到有錢才開始做，希望自己能像史密斯先生一樣，成為孩子有力的肩膀。
他認為，「分享愛是一份快樂」，每當看到認養童寫的信跟寄來的照片，就覺得雖苦猶甘，付出能獲得等倍的回饋，最有印象的認養童是來自烏干達的伊瓦絲，她在國中時分享長大後要成為空姐，就像自己過去受到幫助、能夠追夢一樣，他相信投資教育，能改變孩子的未來。
《家扶國際服務35周年》邀請金鐘獎主持人Sandy吳姍儒首度擔任《家扶國際服務》代言人，她表示，認養來自菲律賓的莉雅是今年送給自己最棒的生日祝福與禮物，受疫情影響無法前往菲律賓與她相見，透過家扶知道莉雅渴望上學，但附近只有一所小學，面臨小學共用且缺乏空間與師資，「上學」在莉雅的世界是需要輪流與等待，即使如此莉雅也會和其他小朋友趴在教室的窗戶上，望著教室裡面的人上課。
曾當過老師的吳姍儒說，真的很捨不得孩子們無法好好去上學，尤其能從莉雅身上感受到，原來她需要的只是好好上學的機會。她說，每一個孩子的存在都是非常值得祝福，成為兒童的認養人是一份祝福的禮物，邀請社會大眾每月700元，一起讓生命改變、看見希望。家扶基金會國外貧童認養專線：(04)2206-1234轉分機1385，更多訊息請上「家扶基金會」官網查詢。