同「新」協力反賄選！移民署行動列車開到南投偏鄉

九合一選舉投票將於111年11月26日舉行，移民署南投縣服務站及專勤隊，8月24日偕南投地方檢察署、南投縣選舉委員會、南投縣政府民政處、南投縣政府警察局、仁愛鄉公所及仁愛鄉戶政事務所，在仁愛鄉公所多功能會館，共同舉辦同「新」協力反賄選活動，增進新住民對選舉法令的認識，一同拒暴力、反賄選。
本次同「新」協力反賄選及法令宣導活動，搭配移民署行動服務列車進入偏鄉地區，由南投地方檢察署蔡欣樺主任觀護人向新住民解說可能觸犯賄選的相關行為，並由南投縣選舉委員會介紹投票流程及蓋選票的規定，讓在場剛取得身分證的越南新住民阿娟直呼好在有來參加這場宣導活動，才知道原來獲贈小家電、被招待免費旅遊等等都可能是賄選行為，也明白了如何投票才不會讓神聖的一票變成廢票；此外，南投縣政府民政處也向新住民宣導關於兩性平等的資訊，並提供申請生育獎勵金的相關法令，讓居住於偏鄉的新住民也能知道自己的權益。
南投縣服務站站主任蔡崇富表示，藉由行動服務列車深入偏鄉宣導反賄選，讓新住民可以知道可能觸犯賄選的相關規定，以免不慎誤觸法網，並提醒民眾「檢舉賄選，人人有責」，如果新住民知道有賄選情事，可撥打南投縣服務站電話049-2200065，有通譯人員會提供協助，或是撥打南投縣專勤隊檢舉專線049-2240146，檢舉人資料都會保密，呼籲大家一起促成乾淨選舉，共同維護民主價值。另近來遭詐騙至柬埔寨等國案件頻傳，提醒大家多加防備，切勿受騙。