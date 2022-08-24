AI賦能！自動化工業展　華碩秀智慧工廠新解方

2022台北國際自動化工業大展即日起至8月27日於南港展覽館登場，華碩智慧物聯網今年以「AI賦能，加速實現智慧工廠」為題，首次展出AI示範工廠的中央監控管理平台、主機板包裝AI瑕疵檢測設備，以及AR眼鏡智慧製造、廠辦人臉辨識門禁系統與EHS智慧工業安全防護平台等解決方案，盼藉此加速產業升級轉型，創造更多核心競爭優勢，接軌國際。
其中，中央監控管理平台可全方位整合工廠內部設備控制、現場管理、企業營運，還有生產稼動率、廠務系統、機聯網、勞工安全防護監控等資訊，並將其數據化及視覺化，提升工廠經營效率。主機板包裝AI瑕疵檢測設備，則可針對主機板檢測瑕疵示警，預防不良品進入包裝，流入市面，且僅需極少數良品就能完成AI訓練，同時保留歷史檢測資料，以用於生產履歷追蹤，或根據客製化需求，串接生產系統。
此外，員工還可透過AR眼鏡展示虛實整合的智慧工廠，即時瞭解、攜行產程資訊，從事遠端多元協作、設備巡檢；而為提升安控品質，華碩也推出廠辦人臉辨識門禁系統，除兼具門禁、測溫、人臉辨識等多功能，亦可快速追蹤訪客足跡，避免其入侵限制區域，嚴密守護商業機密及客戶個資等重要資產。
在勞工安全防護方面，更與台灣普利司通合作，導入EHS智慧工業安全防護平台，將作業風險以AI數據化，以利相關人員分析、應對及教育，加速整體流程改善週期；當出現高風險行為時，還能立即提醒員工，監督導正，確保職場工作平安。