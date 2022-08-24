市長、議員選舉25日起領表　29日候選人登記

台中市第4屆市長、市議員、里長及和平區第3屆區長及區民代表選舉，自明(25)日起開始領表，8月29日至9月2日辦理候選人申請登記，台中市選舉委員會表示，領表及申請登記時間為每日上午8時至12時，下午1時30分至5時30分，期間遇例假日，照常受理。





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選委會表示，市長、市議員候選人領表於8月25日至28日在台中市選舉委員會，8月29日至9月2日在台中市新住民藝文中心一樓（南屯區文心南五路一段331號豐樂雕塑公園綜合活動中心）領表及登記。里長及和平區第3屆區長及區民代表候選人則在各該區公所受理領表及辦理申請登記，有關登記表件，候選人自明日起可由台中市選舉委員會網站下載。





選委會特別提醒，候選人除應依選委會規定填寫表件外，繳交的2吋脫帽正面半身光面相片一式5張，黑白或彩色相片均可，戶籍謄本要3個月內正本且個人記事欄不能省略，不能以戶口名簿、護照或身分證影本代替。





保證金部分，市長為新台幣150萬元、市議員為新台幣20萬元、里長為新台幣5萬元、和平區長為新台幣12萬元、區民代表為新台幣5萬元，須以現金、金融機構簽發的本票、保付支票或郵局的劃撥支票為限；繳納現金不得以硬幣。





選委會指出，候選人如要設置競選辦事處，需於登記時繳交競選辦事處登記書，未繳交者視為不設置，以後將不得補增設或變更。另有關候選人學歷、經歷及政見稿等內容填寫，請參考申請登記注意事項。





選委會說明，市長、市議員選舉候選人申請登記時，應檢附候選人財產申報表，如未依規定繳交候選人財產申報表，屬表件不合規定，不予受理。因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，防疫期間進入登記會場時，請候選人及陪同人員佩戴口罩、配合量測體溫及酒精消毒雙手。



