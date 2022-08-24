花豹仍有「寶寶魂」！貼臉狂蹭媽一臉超無奈：你長大了欸

小孩在成長過程中要不斷學習，這樣長大後才能獨立自強、不過度依賴爸爸媽媽，在動物界也是一樣，不過就有一隻花豹長大後仍然對媽媽黏踢踢，網友看了都笑說：「媽寶認證無誤」。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲越南一間動物園裡有一隻黑豹多年前生下一隻花豹寶寶。（圖／FB帳號Lăng SB）▲小花豹總是黏在黑豹媽媽的身邊。（圖／FB帳號Lăng SB）▲有時候偷咬媽媽的屁屁。（圖／FB帳號Lăng SB）一名網友在國外臉書社團《Yêu Thích Thiên Nhiên Hoang Dã（Love Wild Nature）》分享一組照片，只見照片的前幾張是黑豹媽媽帶著一隻年幼的小花豹，屁顛屁顛的牠還想偷咬媽媽的屁股。幾年後小花豹已經長大，身材完全不輸給黑豹媽媽，內心卻仍然跟個小孩子一樣，總是緊緊黏著媽媽，甚至還對牠狂「貼臉蹭頭」撒嬌，這樣的舉動看似相當溫馨，但花豹的體型似乎讓黑豹媽媽有些吃不消，無奈的表情彷彿在透露：「孩子你已經長大了欸！」▲沒想到幾年過去，花豹已經長大，卻還總是愛向媽媽撒嬌。（圖／FB帳號Lăng SB）▲花豹：麻～偶484最可愛的？你快縮啊！（圖／FB帳號Lăng SB）▲花豹：馬麻倫家最愛妳惹！（圖／FB帳號Lăng SB）▲黑豹：拜託一下，誰來把牠帶走啊？（圖／FB帳號Lăng SB）▲花豹：馬麻，偶要永遠待在你的身邊喔！（圖／FB帳號Lăng SB）網友看了照片都紛紛表示：「長不大的小孩」、「黑豹媽表示心很累」、「媽媽：你怎麼還不長大？」、「蹭頭的樣子太可愛了」、「七分呵護，三分無奈」，另外也有網友補充，這隻花豹與黑豹是越南動物園裡的母子檔，黑豹媽媽體內有較多黑色素，多年前生下這隻花豹寶寶後，母子一直都是親密地黏在一起，所以花豹長大後內心還是跟小孩一樣，總是在黑豹媽媽身邊撒嬌囉！（編輯：陳珮瑜）第二語言？小黑豹開口飆「海豚音」 網笑翻：以為是小鳥小雪豹學會吃肉！完美繼承「媽媽高顏值」 看起來更勇敢奶貓不給喵爸親！下秒慘遭「飛踢」 網笑翻：確定親生？短腿貓頭饋飲水機！臉頰全濕還伸手玩水：朕在美容SPA啦