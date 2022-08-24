中職／太神啦！統神跟晨晨為中信兄弟開台

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「Zespri奇異果x爪爪鄉民大會」兩日的來賓都是鄉民口中的超人，將來到洲際棒球場共襄盛舉。8/27(六)開球嘉賓邀請到棒球國師「台南JOSH」！歷年的鄉民日，中信兄弟累積勝率未突破三成，這次邀請到國師出席爪爪鄉民大會，除了擔任開球嘉賓，還會在「Twitch 中信兄弟官方頻道」擔任球評，在棒球國師的加持下會不會扭轉過往鄉民日的低勝率，Challenge the Norm打破常規讓百萬爪迷們帶著勝利笑著回家呢？8/28(日) 也邀請到了力量級嘉賓「亞洲統神」－張嘉航x晨晨，平時父子檔一同開實況玩遊戲，這次一同到爪爪鄉民大會跟鄉民們同樂，也會登上「Twitch中信兄弟官方頻道」主播台，擔任特別嘉賓與粉絲線上互動！
為鄉民專屬打造的主題大會，當然不能沒有最熱情、活力的啦啦隊Passion Sisters！近日宣佈的2022 Passion Sisters夏日企劃第一彈，17位女孩全員集合，首次移師到福容大飯店與福隆沙灘外景拍攝，以全新風格登場！首波商品將在本週8/27(六)臺中洲際棒球場開賣，並於中信兄弟網路商城同步開放預購。而8/27(六)、8/28(日)兩日爪爪鄉民大會現場，將各有四位女孩會出席拍照會，現場限定的活動絕對不能錯過！
出席爪爪鄉民大會的鄉民們，入場時可以收到會議出席贈品－「兄麻吉卡」，同時也會收到鄉民賓果挑戰卡，只要球賽內容解鎖指定任務，就有機會獲得
Zespri奇異果（營養小金礦）和限量抽獎機會！除了拍照會、玩賓果之外，場邊也設有【推噓文鄉民牆】，鄉民們可以將自己的內心話留在球場，無論是推文打氣，還是噓文批評都有專屬的空間給大家自由發揮！還有【擊破酸言酸語～迎向正能量！】2022中信兄弟Fans Club會員優先報名活動，讓鄉民們將目光離開小螢幕，遠離網路世界，舉起水彈射擊槍，擊破酸言酸語，放鬆心情享受球賽！
這次爪爪鄉民大會也特別將活動結合線上與現場，球迷們可以透過「Twitch中信兄弟官方頻道」的猛瑪・鋼鐸拉點數兌換醒目留言，就有機會登上現場環型螢幕！此外，賽事期間也將會在「Twitch中信兄弟官方頻道」開設特殊預測活動，讓鄉民們有更多不同的觀賽體驗。
球團總是收到眾多球迷對於行銷活動的回饋，知道球迷有滿滿的想法以及對球團的期望，此次特別堆出【行銷躺著過 PM換你做！】，除了了解球迷們對於主題日的想法及想做的主題外，更期待能夠有鄉民們集思廣益一起打破框架，跳脫傳統主題日印象，創造無限可能，投稿被球團認為有可行性的主題日將於8/27、8/28洲際棒球場及官方粉絲團進行球迷投票，票數最多者可獲得2023年該檔主題日家庭席一席以及擔任開球嘉賓的機會！
「2022主題日集章卡」活動也將持續，於主題日當日七局結束前至「球迷服務中心」蓋章，集滿所有主題日印章將可獲得特製「2022紀念球與球座組」，限一人一卡、兌換一組。
8/27-8/28開賽時間17:05、
會員開放進場時間：14:00 （2022洲際季票、猛象會、艾樂粉、親子象會員）
全面開放進場時間：14:30