飼主晚回家！傲嬌貓捶拳出氣 不久後耐不住寂寞來撒嬌
想生氣又忍不住愛你！日本網友養了一隻蘇格蘭摺耳貓「檸檬（レモン）」，某天因故晚下班，回家時間比往常晚了許多，打開大門後，發現檸檬一如往常地在玄關等候，但牠表情略顯暴躁，似乎是在抱怨：「你怎麼那麼晚回來？」
飼主表示，那一天因為工作緣故晚回家，當他急忙打開大門，入眼的是看起來有點暴躁的檸檬，牠臉上稍稍帶有些不快的表情，飼主趕緊摸摸牠的肚子表示歉意，檸檬卻用幾掌貓拳拒絕了，看起來牠的怒火還未平息。
雖然檸檬對飼主的晚歸很是生氣，但牠眼裡仍滿是主人，不久後仍屁顛屁顛地爬樓梯找主人，走一走還停住，像是在思考要繼續生氣，還是趕快到主人身邊撒嬌，這模樣令主人感到又可愛又心疼，好在檸檬不記仇，後續還是開心地享受臉部按摩啦！
網友回覆「在玄關等候的檸檬先生，很可愛但有暴躁的氣場lol」、「檸檬心情不好也很可愛」、「檸檬：『你遲到了！！」」、「即使牠很生氣，但過一會兒表情又會變得柔和，我好喜歡牠」，完整影片請點此連結。 （編輯：李惠婷）
※【NOWnews 今日新聞】寵毛星球提醒您：摺耳貓固然可愛，但其實摺耳特徵並非「正式品種」，而是因為基因突變使軟骨不全、雙耳無力才會下垂，且四肢皆受影響，容易產生病痛而行動不便，發病時甚至會在壯年時期癱瘓，愛寵民眾可多加留意。