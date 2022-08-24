台灣併購回溫　疫後企業新布局數位轉型、永續發展成關鍵

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雖然2022年上半年受地緣政治影響，全球交易金額以及件數均較2021年同期減少，但2021年受惠於低利環境及市場充足資金，根據Dealogic資料分析，全球併購交易金額5.5兆美元創下高峰；2022年上半年，全球併購交易量及金額較2021年分別減少18%及27%，但較上一週期（2015-2019年）的平均成長分別增加13%及35%。
以區域來看，2021年度北美持續為全球併購熱區，併購金額高達2.7兆美元，占全球併購交易總額49%；亞太地區的併購交易熱度受到新冠病毒疫情影響，交易金額自2021年第4季起開始下降，2022年第1季相較去年同期交易金額減少28%，主要是受到大中華區的併購交易金額減少46%影響；亞太地區以TMT(科技、媒體及通訊)產業占整體併購交易比重最高，達30%。
安永財務管理諮詢服務公司總經理何淑芬分析，全球投資併購的2大重點，包括一、TMT產業持續為併購交易熱門領域，因應數位轉型、5G雲端運算等科技應用，TMT持續為近年併購主流及關鍵動能。二、私募股權基金(PE)在全球投資併購交易擔任要角，受惠2021年充足的資本市場，其中以收購TMT及健康醫療領域之標的為關鍵成長動能。
台灣併購也邁向疫後新格局，2022年併購漸回溫。何淑芬指出，2022年前4個月台灣的疫情穩定，成長動能延續，併購交易件數及總金額分別較 2021年同期上升53%及398%。觀察2021年與2022年前4個月的台灣併購交易有3大重點，包括一、國內鉅額整併創歷史新高，聚焦金融業、電信業整併。疫情趨緩後，國內鉅額整併案湧現，整體金額上揚。回顧2021年在低利率環境下，國內金融業資金充沛，形成新一波加強獲利的併購潮。金融業總交易金額提升至50億美元；科技媒體與通訊產業因電信業整併潮，2021年加上2022年前四個月的總交易金額達60.8億美元。
二、外資來台投資逐漸復甦，交易件數及金額提升，何淑芬說，台灣疫情趨緩，外資來臺投資復甦，主要買家以亞洲為主。2021年外資來台投資併購的交易金額為38億美元，件數回升至17件；2022年前4個月已累積4件，但尚未恢復到2017年至2018年的水準。
三、海外併購金額下降，SPAC上市熱潮反吹向台灣。何淑芬表示，受限於疫後出入境管制尚未鬆綁，2021年度台灣向海外併購案件僅11件（不含SPAC）。反之，全球2020年掀起SPAC（特殊目的收購公司）上市熱潮在2021年下半年吹向台灣，Gogoro、大猩猩科技、玩美移動陸續宣布將透過SPAC至美國那斯達克上市，合計金額達40億美元。
從台灣近期併購案也可看出2大重點，何淑芬分析，金融產業近年交易熱絡，透過投資併購擴大營業規模，整合成銀行、保險、證券完備之金融集團，提升全面性的金融服務，例如開發金合併中壽，強化壽險並提高金控規模；此外，星展銀行併購花旗消金業務，加速在臺事業規模。第二，觀察電信產業重組，繼之前台灣大哥大與台灣之星合併契約簽署，遠傳電信也決議吸收合併亞太電信，電信市場重回三強鼎立。
安永也觀察出疫後企業新布局的2大重點趨勢，包括數位轉型、永續發展帶來併購的新樣貌。隨著5G科技及AI發展，企業進行數位轉型的必要性增加，偏好透過投資併購、策略聯盟等手段，期望更快速完成數位轉型，實現投資效益。金融科技因應消費者行為改變，重塑既有商業模式；遊戲雲端化及線上化，也將5G推向新的娛樂類型應用。此外，疫情除了加速醫療保健業的資源整合與數位化，也改變消費者行為，更加重視虛擬消費體驗。
另外，消費者越來越重視永續性議題：疫情喚起對個人、社會、環境的永續發展重視，減碳思維成為新生活樣貌。2021年全球ESG投資併購金額較2020年成長1170億美元（66%），ESG相關金額近半數由美洲區域買方啟動，由金融保險及能源業者發起之投資併購占全球ESG併購交易85%。何淑芬指出，台灣ESG相關併購交易以能源產業為主，部分企業利用投資併購取得新能源技術或跨足綠色能源市場，企業應由內而外擬定投資策略，提升併購附加價值。