數位中介法大踩剎車！NCC：會盤點研析相關爭議

數位中介服務法草案近期不斷延燒，各引發各界網路平台服務業者不滿，總統蔡英文今（24）日更罕見為其表態。而該草案擬定與主責監理機關國家通訊傳播委員會（NCC）今日也召開例行記者會，副主委翁柏宗說明，NCC還沒有讓利害關係人清楚，自己是否納入中介法納管，這些爭議需要一一盤點、研析，同時，翁也強調，該法案並沒有時程表，會將利益關係人的意見研析清楚。
數位中介服務法遭各界炎上，連閣揆蘇貞昌都對外表態，過去因為私密、隱私照片的外流，以及保護兒少和假訊息的氾濫讓國人痛心，並且各黨派都有要求如何防範的修法建議，「但是像中介法這種沒有共識的法案，行政院不會支持繼續推動」而蔡英文稍早也不遑多讓，指出該草案各界有許多擔憂及討論，會有這些擔憂出現，除了表示目前的社會溝通仍然不足，也表示法案內容有不周延之處，意即不會繼續推動。
翁柏宗今日在記者會上也說明，，目前草案在三場說明會中，外界質疑也有許多不同的聲音，像三大工會擔心這樣會讓電子商務業者徒增遵法成本，如果電商落到數位中介服務的定義裡，那麼就會增加他們的義務成本，PTT也講到如果被納入，則法遵成本太高。
翁柏宗坦言，NCC還沒有讓利害關係人清楚，自己是否納入中介法納管，這些爭議需要一一盤點、研析，請給NCC一點時間，不過數位經濟和網路治理是一體兩面，許多學者認為在該要與數位發展部共同討論，沒有時間表，也沒有進度表的問題，因為我們要去建立一個安全治理的發展，實體事件要換軌到虛擬世界，相關法規的調適議題應該要凝聚社會更大的共識。
翁柏宗強調，已經開了三次的說明會了，剩下的NCC會一一盤點、研析，重點就是要快速回應各界的意見，不需要什麼正式紀錄，例如台灣電子商務的小型業者那麼多，他們的意見NCC也還沒辦法一一正面回應，現在要釐清的是這些的爭點。