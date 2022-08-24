中市逾齡公車不減反增　議員要求汰換

台中市議會今 (24) 日進行交通、地政、觀旅業務質詢，議員張玉嬿、謝志忠、張耀中、王立任、黃守達今日質詢批評，近三年市區逾齡公車由 28 輛增至今年 7 月 61 輛，台中審計處連年提缺失要求改善成效，卻不減反增，可見交通局冥頑不靈，不把審核報告當一回事，市府治理根本螺絲掉了，要求年底將逾齡公車全部汰舊換新。副市長陳子敬表示，公車車齡涉及安全問題，若有逾齡市府會嚴格要求業者汰換，也會持續檢討。

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張玉嬿表示，免費公車 11 年半約花費市庫 287 億元，台中市政府補助公車經費是全國之最，市民理當享有全台最好的公車品質，依汽車客運業者管理自治條例規定，營運車輛車齡不得逾十年，全市平均車齡去年 6.82 ，今年 7.06 。

她又說，市區客運逾齡公車 2020 年是 28 輛，去年 7 月底 50 輛，今年同期 61 輛，逐年上升，台中審計處 109 年審核報告對此提出多項缺失，「未追蹤研提車輛逾齡改善計畫執行情形，亦未依法要求業者限期改善，致老舊市區公車仍持續營運未辦理汰換」。

不料， 110 年審計報告提出同樣缺失，「客運業者營運中公車逾齡仍未汰舊換新」、「未依逾齡公車違規情形加重裁罰，且欠缺追蹤業者改善成效」，張玉嬿痛批，交通局冥頑不靈、「金大尾」，竟然不把重要審計意見當一回事，她感到「金歹勢」。市府治理不僅是螺絲鬆了，而是螺絲掉了

議員王立任表示，在去年就有新聞報導指出民眾目睹公車「倒退嚕」，對於逾齡公車最大的疑慮就是安全的問題，台中市自許有最進步的自治條例，但卻放任逾齡公車數量逐年上升，徒有嚴格的自治條例卻沒有積極落實的執行力，相信市民無法接受這樣的市府態度。

交通局長葉昭甫表示，台中市將公車車齡相關要求納入「臺中市汽車客運業管理自治條例」中，公車車齡不得超過 10 年，低地板不得超過 12 年，為全國最嚴格的規定，目前台中市公車路線有 240 條，平均車齡為 7 年，交通局為維護民眾乘車權益，一定會嚴格把關，若有公車逾齡定依相關規定裁罰，絕不寬貸。