中市逾齡公車不減反增　議員要求汰換

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張玉嬿表示，免費公車11年半約花費市庫287億元，台中市政府補助公車經費是全國之最，市民理當享有全台最好的公車品質，依汽車客運業者管理自治條例規定，營運車輛車齡不得逾十年，全市平均車齡去年6.82，今年7.06。
她又說，市區客運逾齡公車2020年是28輛，去年7月底50輛，今年同期61輛，逐年上升，台中審計處109年審核報告對此提出多項缺失，「未追蹤研提車輛逾齡改善計畫執行情形，亦未依法要求業者限期改善，致老舊市區公車仍持續營運未辦理汰換」。
不料，110年審計報告提出同樣缺失，「客運業者營運中公車逾齡仍未汰舊換新」、「未依逾齡公車違規情形加重裁罰，且欠缺追蹤業者改善成效」，張玉嬿痛批，交通局冥頑不靈、「金大尾」，竟然不把重要審計意見當一回事，她感到「金歹勢」。市府治理不僅是螺絲鬆了，而是螺絲掉了
議員王立任表示，在去年就有新聞報導指出民眾目睹公車「倒退嚕」，對於逾齡公車最大的疑慮就是安全的問題，台中市自許有最進步的自治條例，但卻放任逾齡公車數量逐年上升，徒有嚴格的自治條例卻沒有積極落實的執行力，相信市民無法接受這樣的市府態度。
交通局長葉昭甫表示，台中市將公車車齡相關要求納入「臺中市汽車客運業管理自治條例」中，公車車齡不得超過10年，低地板不得超過12年，為全國最嚴格的規定，目前台中市公車路線有240條，平均車齡為7年，交通局為維護民眾乘車權益，一定會嚴格把關，若有公車逾齡定依相關規定裁罰，絕不寬貸。
交通局說，營運車輛逾齡均依規進行行政裁處，針對第1次裁罰在案的業者所屬車輛，第2次後裁罰均已依自治條例按次處罰，並累加罰鍰金額，以維護服務品質及民眾權益，經統計105年至111年8月15日逾齡車總罰款金額為274.5萬元。另交通局自去年11月至今，共召開11次逾齡公車檢討會議，客運業者已陸續繳銷79台逾齡車，交通局將持續召開會議列管業者改善進度，並做好車輛保養。