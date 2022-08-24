江南渡假村更名為柳營尖山埤渡假村 9月壽星入園只要1元

我是廣告 請繼續往下閱讀
配合渡假村更名，園方也趁勢推出「園宇宙」優惠活動，9月份住宿每房皆可參加抽獎活動，有機會抽中會館平日住宿券、住宿5折券及百元消費抵用券等好禮。平日入園除了配合觀光局推出的門票3折優惠外，還可參加「園宇宙」入園優惠，9月份購票入園即可現場抽百元消費抵用券、當月壽星本人憑證入園「門票只要1元」(團體不適用)。為了感謝教師、醫護人員、軍人及警消人員的辛勞，9月活動期間只要出示相關證明，平假日住宿皆享5折優惠，並享假日門票100元優惠。
中秋連假即將到來，為滿足中秋烤肉的需求，9月份使用「烤肉趣住宿專案」4人同行平日入住木屋合家歡家庭房，優惠價5000有找，還含烤肉食材，官網預定週日至週四入住還可適用國旅補助。想烤肉的遊客只要於9月份預定「闔家歡烤肉專案」烤肉組，就可享贈送松阪肉優惠，趁中秋連假想要入園烤肉的遊客可要好好把握。中秋節當晚於會館泳池畔也有「尖山埤爵士之夜」活動，邀請知名爵士樂團現場演唱，房客還能獲得兔耳朵造型頭飾。
為提供顧客最優質在地的行程，柳營尖山埤渡假村結合頑皮世界、樹谷科學園區等優質景點，推出深受親子歡迎的住宿專案，並與柳營地區的新山國小、農農聚場、果毅社區發展協會、青創小農及當地藝術家合作，不定期合作舉辦各類體驗活動，讓外地來的遊客深刻感受到台南人的好客與熱情。