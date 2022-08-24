江南渡假村更名為柳營尖山埤渡假村 9月壽星入園只要1元

為了使渡假村的營運更加「接地氣」，江南渡假村即日起更名為「柳營尖山埤渡假村」，原有的扇形商標更改為圓形標誌，呈現出尖山埤同時擁有淺山生態與水庫環境的特色，期待更名為「柳營尖山埤渡假村」後，能夠開創「在地共榮」的新紀元，為舊雨新知帶來更多獨特又美好的旅宿體驗。

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配合渡假村更名，園方也趁勢推出「園宇宙」優惠活動， 9 月份住宿每房皆可參加抽獎活動，有機會抽中會館平日住宿券、住宿 5 折券及百元消費抵用券等好禮。平日入園除了配合觀光局推出的門票 3 折優惠外，還可參加「園宇宙」入園優惠， 9 月份購票入園即可現場抽百元消費抵用券、當月壽星本人憑證入園「門票只要 1 元」 ( 團體不適用 ) 。為了感謝教師、醫護人員、軍人及警消人員的辛勞， 9 月活動期間只要出示相關證明，平假日住宿皆享 5 折優惠 ，並享假日門票 100 元優惠。

中秋連假即將到來，為滿足中秋烤肉的需求， 9 月份使用「烤肉趣住宿專案」 4 人同行平日入住木屋合家歡家庭房，優惠價5000有找 ，還含烤肉食材，官網預定週日至週四入住還可適用國旅補助。想烤肉的遊客只要於 9 月份預定「闔家歡烤肉專案」烤肉組，就可享贈送松阪肉優惠，趁中秋連假想要入園烤肉的遊客可要好好把握。中秋節當晚於會館泳池畔也有「尖山埤爵士之夜」活動，邀請知名爵士樂團現場演唱，房客還能獲得兔耳朵造型頭飾。

▲尖山碑將原有的扇形商標更改為圓形，呈現出同時擁有淺山生態與水庫環境的特色（圖／記者林怡孜攝，2022,08,24）