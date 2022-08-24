美國制裁、爛尾貪腐！中國半導體寒冬　7奈米製程成關鍵

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外媒分析指出，中國半導體業崛起的契機在「台積電叛將」梁孟松，自2009年從台積電離職後，他就轉到韓國三星（Samsung）擔任研發副總經理，成功協助三星14奈米製程快速發展，甚至超越台積電發展而後更被台積電控告洩漏技術，2017年又被中芯延攬。
報導指出，中芯7奈米問世的最大功臣，可能就是中國長年以暴利挖角、數以千計的這些台灣工程師，其中延攬後進台灣人才的是世大積體電路（後改名為世界先進）的創辦人張汝京，2000年張汝京就到上海替中芯建廠，並在2009年中芯因侵權案賠款給台積電後請辭，這段期間他帶領一批台灣工程師赴上海推動半導體發展，而後接手的正是來自台積電的蔣尚義與與梁孟松。
不過隨著全球經濟衰退風險加劇，多名與國有半導體基金有關的高層主管因貪腐指控而被捕，中國半導體產業陷入混亂風暴，首先是美國的制裁讓中芯難以取得先進設備，7奈米晶片的製程因為資源有限所以良率低、效率也低，中國得先考慮專心在成熟製程或不顧一切推進7奈米製程；再來美中之間的貿易冷戰也讓台灣人才對於投身中國怯步，例如擁有美國國籍的蔣尚義，雖然加入了中芯卻難獲得中國信任，就算回鍋後也僅擔任副董事長1年便再度請辭，日前更稱加入中芯是他一生中做過最愚蠢的事情之一。
最後，晶片廠爛尾的貪腐事件頻傳，更掀起一波半導體整肅貪腐風暴，大基金高層紛紛中箭落馬，美國智庫「卡內基國際和平基金會」（Carnegie Endowment for International Peace）研究員表示，儘管中國知道需要投資半導體，但卻因為不知道該投注哪個特定公司或子行業，因此被迫反覆試驗與從錯誤中學習。