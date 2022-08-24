林佳辰3年前美成「撕漫男」！同框超正親姊 遭虧別耍帥
新品種男團選秀節目《原子少年》第一季捧紅不少潛力新星，被公認為「顏值天花板」、「天選之人」的22歲地球成員林佳辰（Summer、夏夏），曾在總決賽與大2歲親姊姊一同受訪，姊姊美貌被坤達、Ella及少年們認證，豔驚四座，個人IG一個月漲粉18倍。近日姊弟倆3年多前的合照被翻出，再度證明林家擁有令人羨慕的優良基因。
林佳辰二姊「米安」今（24日）在限時動態回顧2019年替弟弟街舞比賽應援的影片，坦言當天是第一次看到林佳辰的演出，笑說：「不然原本都不知道他那陣子在忙什麼。」另一則是林佳辰與呂植宇、黃文廷、周祖安、陳水豐、曹家齊組成的「E.M.B」（Enjoy Music Boy）及其他隊友，奪下冠軍團上台受獎的畫面，米安寫下：「3年前就好優秀的一群人。」
先前林佳辰接受《NOWnews今日新聞》專訪時表示，會找適當時機、形式和姊姊合體亮相，彼此互相拉抬一些粉絲數，至今尚未正式執行，不過兩人過往同框的舊照陸續曝光，其中一張攝於2019年1月初，米安頂著妹妹頭短髮，露出一雙纖腿自拍，一旁林佳辰頭髮後抓，對鏡子擠眉弄眼，被姊姊虧：「少在那邊耍帥。」
從節目或社群媒體上，可看出林佳辰和姊姊是相愛相殺的互動模式，而一路陪弟弟追夢的米安，曾分享林佳辰躺在沙發上撥弄吉他和弦、恣意哼唱的短片，也曾請弟弟當模特兒，戴上手做手環拍帥照，並Tag林佳辰IG帳號，希望大家追蹤，或是穿上「原子少年」T恤幫弟弟應援，更在看完對方公演《朝著遠得要命的星球起飛》後真情流露，含淚說：「如果他不是我弟弟，我可能會pick他、嫁給他！」所有舉動都藏著對弟弟發自內心的崇拜和疼愛。（編輯：楊穎軒）