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回家驚見海豹在家溜達！罪魁禍首躲2樓：不關我的事啊喵

▲女主人回家驚見海豹在家溜達，罪魁禍首躲2樓：「不關我的事啊喵」。（圖／Facebook：Phil Ross）
▲女主人回家驚見海豹在家溜達，罪魁禍首躲2樓：「不關我的事啊喵」。（圖／Facebook：Phil Ross）

編輯中心/綜合報導

2022-08-24 17:04:35

本月17日時，紐西蘭海洋生物學家「菲爾（Phil Ross）」工作不在家，而妻子「珍（Jenn）」早上運動完於7點多返家，打開門竟看見一隻「可愛的小海豹」，可他們家距離大海有150公尺遠，雖眼前狀況離奇，珍仍像專業人士這般照顧海豹，而菲爾知道這件事後則略感遺憾：「這確實是唯一一個讓海洋生物學家在家裡有用的家庭緊急情況，我錯過了能發光的時刻！」

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8月17日星期三，珍於早上6時許醒來，去健身房運動約1小時後返家，她回憶坐上車離開家前，聽到附近有東西在吠叫，還有物體拖著走的聲音，但當時珍認為是鄰居養的狗，並沒有多加注意。可7點多她到家打開大門後，卻發現客廳出現一隻本不屬於這的小海豹！

▲珍回到家打開門，發現竟有一隻海豹待在玄關。（圖／Facebook：Phil Ross）
▲珍回到家打開門，發現竟有一隻海豹待在玄關。（圖／Facebook：Phil Ross）
人類的出現讓小海豹嚇了一跳，牠飛快地跑到旁邊的房間，珍也趁這時候去叫醒他們的2個孩子，讓12歲和10歲的孩子快來看看客廳的奇觀，他們還順口給海豹取了個綽號「奧斯卡（Oscar）」。

▲小海豹躲到一旁的房間。（圖／Facebook：Phil Ross）
▲小海豹躲到一旁的房間。（圖／Facebook：Phil Ross）
菲爾分析，海豹可能是被他們家的貓「可可（Coco）」無意邀請進來的，因為貓具有強烈的地盤意識，看到不熟悉的生物可能會去教訓一番，就像教訓附近的狗一樣，而海豹奧斯卡也許對貓產生好奇而靠近，直到可可用貓拳去對付牠，「珍聽到的吠叫聲，一定是海豹剛遇到可可時發出的」。

▲可可：嚇死我了！我以前都能戰勝狗，怎麼會輸給這隻？（圖／Facebook：Phil Ross）
▲可可：嚇死我了！我以前都能戰勝狗，怎麼會輸給這隻？（圖／Facebook：Phil Ross）
菲爾認為，當妻子離開家不久後，海豹可能不斷跟著可可，接著跟著貓咪一起進入貓門。不過可可似乎被這隻入侵者嚇壞，跑到鄰居家尋找臨時避難所，回到家後也都躲在2樓，似乎留下了很大的創傷，「不過後來可可聞了聞家裡，又恢復了往常的牠」。

奧斯卡在旁邊的小房間中待了一會兒，直至早上10點，環境保護部的人員來到現場，才將海豹帶離開。奧斯卡後續被安全地放回當地的河口，而菲爾則強力稱讚自己的妻子「珍，我的妻子，在這樣的情況下仍如此冷靜，完美且確實地處理了整件事情」，此外他也打趣「很高興海豹沒有選擇在我家裡大便，不然這對傢俱來說是一個很大的挑戰」。（編輯：李惠婷）

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