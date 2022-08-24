回家驚見海豹在家溜達！罪魁禍首躲2樓：不關我的事啊喵

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人類的出現讓小海豹嚇了一跳，牠飛快地跑到旁邊的房間，珍也趁這時候去叫醒他們的2個孩子，讓12歲和10歲的孩子快來看看客廳的奇觀，他們還順口給海豹取了個綽號「奧斯卡（Oscar）」。
菲爾分析，海豹可能是被他們家的貓「可可（Coco）」無意邀請進來的，因為貓具有強烈的地盤意識，看到不熟悉的生物可能會去教訓一番，就像教訓附近的狗一樣，而海豹奧斯卡也許對貓產生好奇而靠近，直到可可用貓拳去對付牠，「珍聽到的吠叫聲，一定是海豹剛遇到可可時發出的」。
菲爾認為，當妻子離開家不久後，海豹可能不斷跟著可可，接著跟著貓咪一起進入貓門。不過可可似乎被這隻入侵者嚇壞，跑到鄰居家尋找臨時避難所，回到家後也都躲在2樓，似乎留下了很大的創傷，「不過後來可可聞了聞家裡，又恢復了往常的牠」。
奧斯卡在旁邊的小房間中待了一會兒，直至早上10點，環境保護部的人員來到現場，才將海豹帶離開。奧斯卡後續被安全地放回當地的河口，而菲爾則強力稱讚自己的妻子「珍，我的妻子，在這樣的情況下仍如此冷靜，完美且確實地處理了整件事情」，此外他也打趣「很高興海豹沒有選擇在我家裡大便，不然這對傢俱來說是一個很大的挑戰」。（編輯：李惠婷）