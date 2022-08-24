花博的「花舞館」　議員：未開館養蚊子？

中市后里馬場旁的花舞館斥資 8 億 1000 餘萬元建造，但自從花博會結束後閒置，成為名符其實的黃金蚊子館。市議員林祈烽、施志昌兩人批評，觀旅局雖然在去年與廠商簽訂完成「半買半相送」的后里馬場和花舞館的 OT 營運案，但廠商完全沒有花舞館的任何營運計畫，只想當二房東出租場館，整個花舞館快 4 年都未曾再開館營運，觀旅局的作為只是把責任推給廠商，完全未盡到活化場館的監督與責任。

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中市議會今 (24) 日進行交通地政觀光業務質詢，林祈烽先播放花舞館現況的周邊影片給副市長陳子敬，以及交通、地政和觀旅局 3 位局長觀看，質疑整個花舞館周邊雜草叢生，當初花了市民 8 億納稅錢蓋的場館，都一直關門在養蚊子，場館的機電設施等裝備，到底有沒有人在保養？需要啟動時，到底還能不能使用？

林祈烽說，有家長趁暑假期間，帶小孩到后里馬場玩，在裡面逛了一圈，不知有什麼好玩的設施，再看到一旁的花舞館，大門緊閉，門前雜草、枯葉和髒亂都沒人整理，好像一個廢墟一樣，讓家長和孩子都很失望。

林祈烽質疑，觀旅局官網有建置連結「台中觀光旅遊網」，向觀光客介紹台中套裝遊程的介紹，其中關於后里區的行程類型是屬於「藝文風尚、花海農遊、歷史巡禮、美食之旅、深度之旅、 iBike 之旅」，遊程焦點有中社觀光花市、泰安鐵道文化園區、月眉觀光糖廠和木匠兄妹木工坊等等，就是沒有介紹后里馬場和花舞館。

另外，后豐趴趴走一日遊、后豐鐵馬之旅統統沒有推蔫后里馬場，最後在一個「生態樂活二日遊」的遊程才看到推蔫后里馬場的景點，難道觀旅局已準備拋棄后里馬場和花舞館這個景點了嗎？當初美輪美奐、百花齊放的花舞館，現在已成為蚊蟲的聚集地。

林祈烽和施志昌表示，觀旅局把馬場和花舞館委託給民間業者營運管理 10 年，每年收取的租金和權利金還不夠市府拿來繳地價稅和房屋稅金，觀旅局要負起責任，疫情更不能拿來當藉口，后里馬場是有歷史文化的景點，營運投資都不是問題，廠商還承諾要投資 1.3 億元，但花舞館怎麼會變成黃金蚊子館呢？台中市民情何以堪！