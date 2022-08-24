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兩岸情勢危及生計　藍：蔡政府執政無能、農漁民求助無門

▲中國暫緩台灣農漁產品輸入，衝擊漁農漁民生計，國民黨召開記者會呼籲政府提出解方。（圖／文傳會提供）
▲中國暫緩台灣農漁產品輸入，衝擊漁農漁民生計，國民黨召開記者會呼籲政府提出解方。（圖／文傳會提供）

記者余祥／台北報導

2022-08-24 16:30:24

中國大陸當局暫緩部分台灣農漁產品輸入，嚴重衝擊農漁民生計，中國國民黨今(24)日召開記者會，呼籲政府不要再空喊政治口號、不要再治標不治本的大撒幣、不該用政治力打壓試圖解決問題的民間團體，高呼「蔡政府執政無能，農漁民求助無門」、「要求政府硬起來，基層權益找回來」。

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文傳會副主委林家興、組發會社會部主任水雲翔、中華民國農會理事長黃瑞吉與頭城區漁會供銷部主任吳建明等出席記者會，表達當前農漁民面臨的實際困境。

水雲翔表示，近期是文旦出口旺季，還有冰鮮白帶魚和冷凍竹筴魚等，多項農漁產品遭大陸禁止進口，但農委會對台灣農漁產品遭禁，卻只會一味指責北京打壓，用抗「中」轉移焦點，用大撒幣補助方式讓農漁民暫時撐過去。而消基會8月19日公布石斑魚全數藥檢通過相關資訊，質疑相關部會首長只會刻意挑起兩岸敵意螺旋，卻馬上被農委會主委陳吉仲質疑「是中共的消基會」，令人痛心。

林家興指出，兩岸對抗，受害者是基層農漁民和中小企業，執政黨應尋求務實解方，卻很遺憾看到相關部會首長推卸責任，甚至反嗆民間單位跟務實要到對岸交流找解方的在野黨跟民間團體，對這樣的政府已經毫無期待。從具體數據來看，近期遭大陸暫緩輸入的農漁產品，無論柑橘、文旦、冰鮮白帶魚或冷凍竹筴魚，銷陸比例都過大半，農漁民權益受損情況甚鉅，農委會卻束手無策，將心力放在抹黑、抹紅上，無法給農漁民具體幫助。 

特別從屏東趕到台北為農漁民發聲的黃瑞吉表示，去年鳳梨、釋迦、蓮霧已被大陸禁止進口，對農民衝擊很大，今年又有200多家廠商被凍結，對台灣農特產經濟影響極大。長期以來台灣農特產外銷因大陸市場最大、人口最多、所吃所用與台灣較相似、運輸過程也短，因此主要靠大陸市場， 如今被禁後，政府說要新南向或銷歐美，但是從保鮮上看，鮮果不耐長期運輸，而東南亞消費力相對不高，消費者也難接受相對高價之農產品，因此還是得靠大陸市場。

黃瑞吉說，民進黨總是「草螟仔弄雞公」，為何無法與大陸溝通、和平相處，帶給農民好收益？此外政府還能做許多具體作為，如建立檢驗機制自行把關以免在境外被發現禁藥，又或者建立冷鏈機制、輔導農民等，呼籲政府別再喊沒用的政治口號，一發生問題只會用錢補助，治標不治本，這絕非解決辦法。

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