兩岸情勢危及生計　藍：蔡政府執政無能、農漁民求助無門

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水雲翔表示，近期是文旦出口旺季，還有冰鮮白帶魚和冷凍竹筴魚等，多項農漁產品遭大陸禁止進口，但農委會對台灣農漁產品遭禁，卻只會一味指責北京打壓，用抗「中」轉移焦點，用大撒幣補助方式讓農漁民暫時撐過去。而消基會8月19日公布石斑魚全數藥檢通過相關資訊，質疑相關部會首長只會刻意挑起兩岸敵意螺旋，卻馬上被農委會主委陳吉仲質疑「是中共的消基會」，令人痛心。
林家興指出，兩岸對抗，受害者是基層農漁民和中小企業，執政黨應尋求務實解方，卻很遺憾看到相關部會首長推卸責任，甚至反嗆民間單位跟務實要到對岸交流找解方的在野黨跟民間團體，對這樣的政府已經毫無期待。從具體數據來看，近期遭大陸暫緩輸入的農漁產品，無論柑橘、文旦、冰鮮白帶魚或冷凍竹筴魚，銷陸比例都過大半，農漁民權益受損情況甚鉅，農委會卻束手無策，將心力放在抹黑、抹紅上，無法給農漁民具體幫助。
特別從屏東趕到台北為農漁民發聲的黃瑞吉表示，去年鳳梨、釋迦、蓮霧已被大陸禁止進口，對農民衝擊很大，今年又有200多家廠商被凍結，對台灣農特產經濟影響極大。長期以來台灣農特產外銷因大陸市場最大、人口最多、所吃所用與台灣較相似、運輸過程也短，因此主要靠大陸市場， 如今被禁後，政府說要新南向或銷歐美，但是從保鮮上看，鮮果不耐長期運輸，而東南亞消費力相對不高，消費者也難接受相對高價之農產品，因此還是得靠大陸市場。
黃瑞吉說，民進黨總是「草螟仔弄雞公」，為何無法與大陸溝通、和平相處，帶給農民好收益？此外政府還能做許多具體作為，如建立檢驗機制自行把關以免在境外被發現禁藥，又或者建立冷鏈機制、輔導農民等，呼籲政府別再喊沒用的政治口號，一發生問題只會用錢補助，治標不治本，這絕非解決辦法。