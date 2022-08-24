疫苗資料封存30年 柯文哲嘲諷：因為刑法追訴期也是
新冠肺炎疫苗採購爭議近日持續延燒，除了針對疫苗採購相關細節與會議記錄以密件封存30年以外，各廠牌的疫苗價格也不公開。對此台北市長柯文哲今（24）日受訪時回應，表示人家郭台銘公佈得一清二楚，結果陳時中的都不行。柯文哲更語帶嘲諷表示「高端疫苗要賣給國外？沒有FDA批准、臨床三期都沒做完，是要賣給誰啦？」
柯文哲今日在受訪時表示，關於疫苗價格不公開這件事，全國人民都在看。「你要有能力說服台灣人民，你的理由能不能說服台灣人民，這才是重點。」柯文哲說，人家郭台銘可以公布價格契約什麼時候到貨，一切一清二楚，陳時中的都不行，「後來講那個理由更好笑，什麼人家問你國外的不行，那高端要不要公佈？高端也不行，因為要賣到全世界，拜託，他高端想要賣給哪個國家？你連FTA的批准都沒有，臨床三期都沒有做完，你要賣給誰啦？
「所以常常是這樣，講一個謊話要講十個謊話去cover那一個謊話，再講100個謊話去cover那10個謊話，最後就被謊話給淹沒了。」柯文哲說，公開透明就好了，疫苗價格有什麼不能公開的？「不用講也知道，後面一定有見不得人的事，就這麼簡單啊！」柯文哲強調，至於為什麼公文要保存30年？「因為刑法追訴期是30年，就這麼簡單，玩什麼把戲我們怎麼不知道？」