韓國使節說重話：若香港與中國一樣沒存在必要

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被問到是否看好大灣區開發計畫可再度振興香港，並使得香港再次受到韓國企業的青睞，白龍天存疑。
他說，北京力主在2035年，使幅員達5萬6000平方公里，涵蓋廣東省9個城市與港澳的大灣區開發計畫，成為帶動經濟發展的動力，但此刻看來這項計畫「相當晦暗不明」。
白龍天表示：「這就是中國式的治理，中國式的治理就是中央政府只會丟大藍圖，然後就交由地方政府去鋪陳細節…所以到頭來就變成只因中央政府推動一項全面發展計畫，廣東與港澳這些地方政府不得不動起來，而一切都還是一片空白。」
白龍天表示：「到目前為止，我這麼說吧，（大灣區）將會是甚麼樣，我不太了解。」
他說，香港維繫國際地位的唯一可行之道就是深化既有的獨特性與競爭力，而非只是藉由政府「規劃的工業區」方案。
白龍天指出：「很顯然，以中國作為後盾，香港將開創許多獨特及多樣化的商業契機…（但）若香港變得與中國一模一樣，香港就沒必要存在了。」
融合港澳與廣東省的大灣區開發是中共領導人習近平謀劃，號稱「譜寫一國兩制新篇章」。但南早先前已報導，中港兩地格格不入的分歧難融合，恐怕使得大灣區開發計畫原本被看好的潛力難以發揮。
白龍天指出，不過當前對於在香港經商的韓國企業主而言，最迫切需要就是往返廣東與香港的陸路運輸正常化。現階段兩地的往來因邊界採行嚴格的防疫措施而受阻礙。
他告訴南早：「兩地人員與物流往來的正常化是首要之務，而且一向如此，這個都辦不到，其他都不可能。總而言之，香港的優勢就在於自由、開放並與國際社會廣泛交流的競爭環境。」
韓國駐港總領事館在當地已逾70年，據韓國貿易投資振興公社指出，如今香港是韓國第4大出口目的地，去年的出口總值高達370億美元（約新台幣1兆1186億元）。
由於香港是進出中國的門戶，因此韓國企業界仰賴香港作為經貿轉運中心。
運抵香港的韓國商品中，約莫81%再轉至中國，而所有從韓國出口至香港的貨物，半導體占了85%。另一方面，去年香港出口至韓國的總額約22億美元。
即因如此，白龍天說，由於轉運貿易相當關鍵，這也是為何在港韓國企業遭受疫情重創。例如，當廣東封控隨即造成大麻煩，也就是韓國公司的晶片從香港進不了深圳等中國境內城市。
他表示，雖然改以空運終於解決了運送半導體的燃眉之急，但對於韓國家電用品的出口難題還是沒解決，導致韓國企業銷售網絡的瓦解，因為韓國製家用品的需求並非舉足輕重，而且中國廠商可輕易取得替代貨源。
白龍天說，由於陸路運輸的封鎖導致50家銷售網絡在中國的韓國企業營運被打亂，總領事館與韓國貿易投資振興公社協助他們另謀出路。
不僅如此，韓國的服務業與旅遊業也因香港執行的防疫措施而慘遭波及，他說，很多知名的服務與旅遊業者紛紛結束在港的據點收攤回韓國，就算留下來還沒走，則是展開裁員並調度員工到其他地區。
此外，自疫情爆發以來，在港韓人的人數驟降。白龍天說，相較於2年半前，持短期居留簽證的韓國人數砍半，從1萬降至約5000，這其中不包括長期居留與留學生。（編輯：曹宇帆/張淑伶）1110824