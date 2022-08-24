防疫有成！最新安聯AI健康指數91.1　中南部老人分數提升

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不過，民眾每天關注新冠肺炎新增確診人數，可能不知道國人罹患重大傷病的速度更快，2022安聯AI健康指數發現，罹患癌症、慢性精神病、全身性自體免疫症候群（全身性紅斑性狼瘡）、慢性腎衰竭，及呼吸衰竭等五項常見重大傷病疾病者的健康指數較低，其中慢性腎衰竭及呼吸衰竭患者的健康指數分別只有71.2及69.0，遠低於全國指數91.1，而此兩類重大傷病患者的住院醫療指標更是不及格，分別只有52.2及52.4。
安聯人壽也建議，除了足夠的基礎醫療保障（如住院、手術、實支實付險）已成為必備，民眾也可趁此時強化「重大傷病險」的保障規劃，像是不幸確診新冠肺炎且須仰賴呼吸器時，若符合健保署重大傷病證明的申請條件，重大傷病險就能在關鍵的時刻發揮作用，讓保戶可用一次性大筆保險金，補足休養期間的收入來源並減輕家庭負擔。
除了公布全國性指數，安聯人壽也攜手清華大學電機系BIIC實驗室推出「安聯i健康」 App，也是全台壽險業第一個可以預測個人健康指數的App，首創結合國家資料庫分析重大疾病風險因子，包含癌症等重大疾病風險等評估，讓App產出專屬個人的AI健康指數，方便民眾解鎖自己的健康分數，進而將自己的健康指數與全國各縣市、同性別或同年齡層的平均值做比較。
安聯人壽總經理林順才表示，近年來保險觀念已從「事後的理賠補償」過渡至「事前的風險預防」，更將成為保險商品發展的新趨勢，安聯人壽也積極發展InsurTech，2020年將AI技術的運用延伸到健康議題，與清華大學電機系BIIC實驗室合作，使用國家資料庫Big Data，透過AI深度學習演算法，建立全台第一個可以預測未來的健康指數「安聯AI健康指數」，今年更進一步以服務健康管理與保險保障相關領域作為發展核心，開發個人化的智能健康評估工具「安聯i健康」App。
林順才說，透過App中的健康AI模型評估健康狀況與未來罹患疾病的風險，並可將自己的健康指數評估結果與同年齡、同性別人群進行比較，讓民眾更理解自己未來在癌症、慢性疾病、住院等的健康風險，進而提供健康生活的各項建議，來達到「預防勝於治療」的健康藍圖。讓每個客戶了解自己的健康分數與健康管理數據後，就能評估規畫，選擇最適合自己的醫療型保險商品，打破傳統商品導向的銷售模式思維，並結合保險業及數位健康產業的力量，同時加速金融保險及數位健康的創新發展。
也因為疫情讓數位化時代來臨的速度加快，數位發展也將會是保險產業持續向前邁進的重點策略，林順才強調，2022年與病毒共存，疫情讓每個人對風險意識上升，希望藉由公布「2022安聯AI健康指數大探索」，讓民眾更瞭解自己近3年的健康指數，做好提前相關規劃，在平時就能為自己做好身體健康狀況的管理，成為預防意外擴大的防線，而非患病之後才找上保險公司申請理賠。