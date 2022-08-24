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營運指標全面走揚！科技產業園產上半年產值破2500億元

▲經濟部加工出口區管理處科技產業園區上半年產值破新台幣2500億元。(圖／記者黃守作攝)
▲經濟部加工出口區管理處科技產業園區上半年產值破新台幣2500億元。(圖／記者黃守作攝)

記者黃守作／高雄報導

2022-08-24 23:30:00

經濟部加工出口區管理處統計，該處所轄科技產業園區上半年產值破新台幣2500億元，預估全年上看5000億元，營運指標全面走揚，貿易額年增率也高達約30%，繳出園區史上最強上半年營運績效的漂亮成績單。

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▲經濟部加工出口區管理處科技產業園區上半年產值破新台幣2500億元。(圖／記者黃守作攝)
▲經濟部加工出口區管理處科技產業園區上半年產值破新台幣2500億元。(圖／記者黃守作攝)
加工出口區管理處處長楊伯耕表示，該處近期發布所轄科技產業園區今(111)年上半年營運統計，由數據顯示，受惠於半導體封測及出口持續成長帶動，園區各項營運指標仍全面走揚，其中公司數、營業額、出口額、進口額等項目，均創歷史新高，其中營業額更創下連續24個月正成長，達新台幣2555.6億元、半年首度突破2500億元，全年上看5000億元，貿易額年增率也高達約30%，繳出園區史上最強上半年營運績效。

楊伯耕說，園區今年上半年雖面臨國內疫情升溫，以及國際上俄烏戰爭、通貨膨脹等不確定因素干擾，但因晶片缺料、資通訊需求走揚，以及高爾夫球等輸美產品大幅成長之帶動下，園區上半年營收成長高達18%，進、出口分別成長26%及30%，公司數也首度達到730家，此外，全區員工人數大幅增加約3500人、總數近8.8萬人，創下34年來新高，另據統計，園區7月出口續創新高，達17.88億美元，期望在貿易擴張帶動下，園區下半年營運可維持增長趨勢。

楊伯耕指出，從個別園區情況進一步分析，今年上半年以楠梓園區、屏東園區及高雄軟體園區表現最為亮眼，楠梓園區是全球半導體封測重要基地，拜新興科技對晶片需求大增所賜，園區上半年營收成長約3成、貿易額成長約4成，成長力道十分強勁，而屏東園區則受惠於美國市場大幅成長，帶動營運快速躍升，今年年產值可望突破200億元大關。
 
至於高雄軟體園區因疫情帶動「零接觸」商機爆發，今年上半年整體營收增加23%，其中資訊軟體、數位內容及智慧應用等重點產業，更大幅成長29.3%，未來在亞洲新灣區政策資源挹注下，園區發展前景可期。

楊伯耕並指出，今年科技產業園區除IC封測、資通訊等產業營運成長亮眼外，半導體設備與原材料、智慧製造及電動車等「護國群山」新興產業表現也不遑多讓，未來加工處將持續布局產業創新升級，期能帶動園區營運再創高峰。

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