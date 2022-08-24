「佛系」大戰「隱形」？張善政、鄭運鵬兩陣營陷口水戰

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鄭運鵬上午受訪時表示，張善政只是為了罵人和攻擊對手而去扣人家帽子，針對張善政所說曾經協助過鐵路地下化並與鄭文燦協調一是，鄭運鵬火力全開猛批，「他幫在哪裡？嘴巴講得很大很膨風，真的問他幫在哪裡的時候話又吞回去了」鄭運鵬說，張善政說他協助鄭市長溝通，他也問過鄭市長，但得到的答案是「沒有」。
張善政陣營何元楷則針對林智堅論文門表示，很遺憾，鄭運鵬在論文案，選擇護航林智堅，幫忙說謊、圓謊。這次對於桃園鄉親提出的疑問，鄭運鵬還是選擇繼續當是非不分的幫兇，一如他在論文抄襲案中的態度。
何元楷強調，鄭運鵬曾說他在美福大火案中大力相助，若真如此，為何「美福大火公害自救會」昨（23）日跳出來直接打臉鄭運鵬，並說在地立委鄭運鵬從頭到尾都沒有接觸自救會？何元楷說，在地鄉親是有感情的，若鄭運鵬真有大力相助，那為何會有這麽多民怨呢？所以，倒底是鄭運鵬在說謊，還是鄭運鵬認為是桃園民眾在說謊？
針對美福大火案，鄭運鵬表示自己是連任的立委，不可能地方的大事情沒有參與，雖然已經盡力服務，看可能還有一些沒辦法盡人意，但不是像張善政先生所講的，我們都沒做事。鄭運鵬說，希望張善政先生不要自曝其短，為了選舉用很廉價的方式說我們都不存在，鄭強調當時競選立委時挑戰連任，且擊敗了國民黨的競爭對手，選民的眼睛是雪亮的。