COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

「佛系」大戰「隱形」？張善政、鄭運鵬兩陣營陷口水戰

▲針對桃園鐵路地下化，鄭運鵬火力全開猛批張善政，「他幫在哪裡？嘴巴講得很大很膨風，真的問他幫在哪裡的時候話又吞回去了」。（圖／記者李春台攝）
▲針對桃園鐵路地下化，鄭運鵬火力全開猛批張善政，「他幫在哪裡？嘴巴講得很大很膨風，真的問他幫在哪裡的時候話又吞回去了」。（圖／記者李春台攝）

記者李春台／桃園報導

2022-08-24 17:15:33

桃園市藍綠兩陣營市長參選人陷口水戰，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（24）日受訪時再度回批張善政，「在媒體上和關注度的存在感不高，不存在不代表佛系，不存在只是代表他不熟悉，不是佛系而是不熟悉」。張善政競選辦公室發言人何元楷也發文續攻美福大火案表示，鄭運鵬仍在迴避「隱形立委」的問題，不敢說他在美福大火案，究竟幫了蘆竹居民什麼？

我是廣告 請繼續往下閱讀

鄭運鵬上午受訪時表示，張善政只是為了罵人和攻擊對手而去扣人家帽子，針對張善政所說曾經協助過鐵路地下化並與鄭文燦協調一是，鄭運鵬火力全開猛批，「他幫在哪裡？嘴巴講得很大很膨風，真的問他幫在哪裡的時候話又吞回去了」鄭運鵬說，張善政說他協助鄭市長溝通，他也問過鄭市長，但得到的答案是「沒有」。


張善政陣營何元楷則針對林智堅論文門表示，很遺憾，鄭運鵬在論文案，選擇護航林智堅，幫忙說謊、圓謊。這次對於桃園鄉親提出的疑問，鄭運鵬還是選擇繼續當是非不分的幫兇，一如他在論文抄襲案中的態度。


何元楷強調，鄭運鵬曾說他在美福大火案中大力相助，若真如此，為何「美福大火公害自救會」昨（23）日跳出來直接打臉鄭運鵬，並說在地立委鄭運鵬從頭到尾都沒有接觸自救會？何元楷說，在地鄉親是有感情的，若鄭運鵬真有大力相助，那為何會有這麽多民怨呢？所以，倒底是鄭運鵬在說謊，還是鄭運鵬認為是桃園民眾在說謊？

▲何元楷強調，「美福大火公害自救會」昨日跳出來直接打臉鄭運鵬，並說在地立委鄭運鵬從頭到尾都沒有接觸自救會。（圖／何元楷提供）
▲何元楷強調，「美福大火公害自救會」昨日跳出來直接打臉鄭運鵬，並說在地立委鄭運鵬從頭到尾都沒有接觸自救會。（圖／何元楷提供）
針對美福大火案，鄭運鵬表示自己是連任的立委，不可能地方的大事情沒有參與，雖然已經盡力服務，看可能還有一些沒辦法盡人意，但不是像張善政先生所講的，我們都沒做事。鄭運鵬說，希望張善政先生不要自曝其短，為了選舉用很廉價的方式說我們都不存在，鄭強調當時競選立委時挑戰連任，且擊敗了國民黨的競爭對手，選民的眼睛是雪亮的。

快訊／林智堅又抄襲！中華大學認定抄襲、撤銷學位

張善政要調高敬老金　賴香伶、鄭運鵬看法不同

台南殺警案兇嫌落網　張善政呼籲外役監應檢討

遭批是隱形立委　鄭運鵬：選區內大事不可能視而不見

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀