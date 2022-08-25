寵物毛超難清！調查發現：過半數飼主放任塵蟎危害

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Dyson發現寵物毛髮相較人類的頭髮更細，更容易被纏結在地墊或毛毯中，加劇環境汙染與過敏困擾。寵物美容師嘉育表示，毛孩身上會有嚴重毛髮打結、壁蝨和跳蚤等問題，若要改善除了維持日常保養與梳理的習慣，選對梳毛工具更可有效解決毛髮打結問題。
此外，根據街頭民調指出，寵物毛髮清潔問題中，以「櫥櫃溝縫間死角難以清潔」為飼主們最困擾的痛點，超過半數飼主在清理家中毛寶貝掉落的毛髮時都經歷過這樣的難處。針對寵物飼主面臨的困擾，Dyson無線吸塵器 V12及V15系列配備的智慧電動吸頭或智慧變速吸頭配備無纏結齒梳設計，除可有效吸除家中散落的寵物毛髮、皮屑及其他過敏原，還可解決毛髮纏繞機器問題。
而全新「細緻清潔配件工具組」(售價4950元)，包含無痕軟毛塵刷及斜角縫隙吸頭兩款全新吸頭，其中斜角縫隙吸頭可旋轉22度，深入狹窄縫隙，吸除死角內的毛髮與髒汙。「寵物毛髮清潔工具組」(售價4950元)可快速梳理寵物鬆散的毛髮、去除寵物皮屑和微粒，其中「寵物毛梳吸頭」設有364個毛梳，以35度的刷毛角度為寵物梳理鬆散毛髮，避免過多落毛飄散在空中，適合中至長毛的寵物。在居家整潔層面上，Dyson無線吸塵器 V12及V15系列全新機款皆具備全機密封HEPA過濾系統，有效解決空氣中的「二次汙染」，V12全配版售價25900元，V15為26900元。