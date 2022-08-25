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寵物毛超難清！調查發現：過半數飼主放任塵蟎危害

▲Dyson 搶攻毛孩商機，推出V12、V15升級版且寵物專用刷頭同步亮相。（圖／記者周淑萍攝）
▲Dyson 搶攻毛孩商機，推出V12、V15升級版且寵物專用刷頭同步亮相。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

2022-08-25 13:52:33

全球少子化、單身化與高齡化趨勢下讓寵物經濟爆發，Dyson針對寵物市場需求全面升級無線吸塵器系列產品，Dyson V12 Detect Slim無線吸塵器系列升級至HEPA過濾系統，並同步推出新款配件組，包含「寵物毛髮清潔工具組」以及升級內建除塵及縫隙吸頭「細緻清潔配件工具組」和「無纏結錐形吸頭」，適用於指定機型。

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依據Dyson最新灰塵研究顯示，台灣有3成的家庭有養寵物，其中有近5成的飼主會每周為寵物貓（46%）及寵物狗（43%）至少進行一次梳毛，近5成（47%）的貓飼主和4成（41%）的狗飼主會允許寵物在家裡自由走動。雖然飼主們普遍認知家中的寵物身上會有細菌、皮屑和灰塵等髒汙，且有超過5成對塵蟎危害有一定的認知，但他們幾乎沒有採取任何措施來阻止塵蟎於家中散佈。

Dyson發現寵物毛髮相較人類的頭髮更細，更容易被纏結在地墊或毛毯中，加劇環境汙染與過敏困擾。寵物美容師嘉育表示，毛孩身上會有嚴重毛髮打結、壁蝨和跳蚤等問題，若要改善除了維持日常保養與梳理的習慣，選對梳毛工具更可有效解決毛髮打結問題。

此外，根據街頭民調指出，寵物毛髮清潔問題中，以「櫥櫃溝縫間死角難以清潔」為飼主們最困擾的痛點，超過半數飼主在清理家中毛寶貝掉落的毛髮時都經歷過這樣的難處。針對寵物飼主面臨的困擾，Dyson無線吸塵器 V12及V15系列配備的智慧電動吸頭或智慧變速吸頭配備無纏結齒梳設計，除可有效吸除家中散落的寵物毛髮、皮屑及其他過敏原，還可解決毛髮纏繞機器問題。

而全新「細緻清潔配件工具組」(售價4950元)，包含無痕軟毛塵刷及斜角縫隙吸頭兩款全新吸頭，其中斜角縫隙吸頭可旋轉22度，深入狹窄縫隙，吸除死角內的毛髮與髒汙。「寵物毛髮清潔工具組」(售價4950元)可快速梳理寵物鬆散的毛髮、去除寵物皮屑和微粒，其中「寵物毛梳吸頭」設有364個毛梳，以35度的刷毛角度為寵物梳理鬆散毛髮，避免過多落毛飄散在空中，適合中至長毛的寵物。在居家整潔層面上，Dyson無線吸塵器 V12及V15系列全新機款皆具備全機密封HEPA過濾系統，有效解決空氣中的「二次汙染」，V12全配版售價25900元，V15為26900元。

▲Dyson V12、V15升級版。（圖／記者周淑萍攝）
▲Dyson針對 V12、V15推出升級版，全新機款皆具備全機密封HEPA過濾系統，有效解決空氣中的「二次汙染」。（圖／記者周淑萍攝）

▲Dyson V12、V15升級版。（圖／記者周淑萍攝）
▲Dyson V12、V15升級版可以看到綠色的HEPA過濾系統。（圖／記者周淑萍攝）
▲Dyson V12、V15升級版。（圖／記者周淑萍攝）
▲Dyson寵物毛梳吸頭，可以幫毛孩梳毛，同時避免毛絮亂飛。（圖／記者周淑萍攝）
▲Dyson V12、V15升級版。（圖／記者周淑萍攝）
▲Dyson 細緻清潔配件工具組，可以支援V8、V12、V15等機型。（圖／記者周淑萍攝）

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