聯合國氣炸！俄軍「建鐵籠」關戰俘審訊 恐觸犯戰爭罪
俄羅斯入侵烏克蘭屆滿半年，聯合國人權辦公室指出，烏克蘭南部遭俄羅斯佔領的城市馬力波（Mariupol）中，近來傳出俄軍將馬力波的戰俘關入金屬籠中接受審判，對此聯合國人權辦公室表示無法接受，並批評俄方故意剝奪戰俘獲公平受審的權利，明顯觸犯戰爭罪。
《BBC》報導指出，近來網路上不斷轉傳著馬力波愛樂音樂廳的舞台正在建造金屬籠子的照片，且烏克蘭國防部早前指出，俄軍有意在馬力波對烏軍戰俘進行審訊；根據《BBC》證實，這些照片是在4、5天內所拍下的實際畫面，與當地景象相符，聯合國發言人也表示有證據表明金屬籠子是為了在審判過程中將戰俘關起來而架設。
此前俄羅斯就曾多次否認軍方對待戰俘的非人道行為，聯合國人權事務高級專員發言人沙姆達薩尼（Ravina Shamdasani）痛批鐵籠的做法明顯是為了在訴訟過程中將戰俘關起來，並嚴正抗議表示「國際人道主義法禁止各國設立法庭來審判戰俘，而故意剝奪戰俘獲得公平和正常審判的權利，形同於犯下戰爭罪」。
聯合國人權辦公室（UN Human Rights Office）擔心表示，如果戰俘被指控犯罪，將得不到公正的審判，對於俄方始終拒絕讓烏克蘭戰俘與聯合國、紅十字國際委員會（ICRC）等獨立監督機構接觸也表達強烈擔憂，因為俄方的拒絕極可能讓戰俘面臨被嚴刑逼供的風險。